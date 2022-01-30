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В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

30 січня 2022, 14:06

Більшості боржників вдається викупити свої транспортні засоби.

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В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки / УНІАН

У Харкові місцевий житель довго не платив за комунальні послуги. Він назбирав понад 130 тисяч боргу, а в результаті залишився без авто.

Про це повідомив начальник управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Сергій Розумний.

За його словами, держвиконавці Московського району Харкова забрали за борги у городянина автомобіль.

"Затримано транспортний засіб NISSAN LEAF по стягненню з правопорушника коштів за комунальні послуги "Харківські теплові мережі" у розмірі 130 тисяч гривень. Транспортний засіб, що належить на праві власності боржнику, заарештовано та доставлено на майданчик ДП "СЕТАМ" для подальшої реалізації", – зазначив Розумний.

читайте такожЖКГ-тарифи йдуть на рекорд: в Україні різко подорожчає КомуналкаЧерез 2 дні він повідомив, що ще в одного харків'янина вилучили авто.

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"Виявлено майно боржника, яке знаходилося в розшуку, а саме автомобіль: MERCEDES-BENZ, модель Е-200. Загальна сума заборгованості по зведеному виконавчому провадженню в якому знаходиться 6 виконавчих проваджень на користь міського бюджету за спожиті комунальні послуги становить 46337 грн. 47 коп", - написав Розумний.

За що ще можуть відібрати авто?

Як раніше розповів заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, транспортного засобу можуть втратити водії, які не сплатили штрафи за перевищення швидкості.

За його словами, вже близько 200 машин були вилучені у водіїв-боржників. 90% власників вилучених авто сплатили штрафи, а 10% чекають примусової реалізації транспортного засобу.

"Поки ще не реалізували жодного вилученого автомобіля, оскільки їх викуповували власники, погасивши заборгованості за отримані штрафи. Та й можна припустити, що мова йде про некритичні суми боргів для таких водіїв, адже якщо людина дозволяє собі значно перевищувати швидкість, накопичувати несплачені штрафи, то вона може собі дозволити їх сплатити. Просто не робить цього", - заявив Гайченко.

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Автор: Сергій Кущ
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