Ірина Білик загадала дилему про самотність - не обійшлося без Христини Соловій

Білик у своїх роздумах копнула досить глибоко.

Ірина Білик особисте життя - що співачка думає про самотність / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Стисло:

Ірина Білик поміркувала про самотність для чоловіків і жінок

Артистку підтримала Христина Соловій

Українська співачка Ірина Білик офіційно одна з квітня 2021 року. Артистці приписують романи, їй роблять пропозиції руки та серця, проте поки що вона залишається неприступною.

Утім, саму Білик цей факт анітрохи не засмучує, адже так у неї є можливість поміркувати над природою людських взаємин. Наприклад, нещодавно Ірина у своєму блозі в Instagram поставила шанувальникам складне філософське запитання: "Чому, коли чоловік без пари, - це "вільний", а коли жінка - "самотня?".

У коментарях фанати стали переконувати артистку не думати про самотність, адже в неї є народна любов і відданість. Однак близько до серця роздуми Білик прийняла інша українська співачка - Христина Соловій. Вона зазначила, що відмінності в "самотності" чоловіків і жінок неприпустимі, і це, на її думку, необхідно змінювати.

Ірина Білик особисте життя - що співачка думає про самотність / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик особисте життя - що співачка думає про самотність / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

