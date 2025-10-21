Танки, квадроцикли і піхота: у ЗСУ розповіли, де ворог пішов у штурм

Українські оборонці відбивають атаки ворога та знищують бронемашини під час бойових зіткнень.

Російські війська відпрацьовують різні сценарії / Колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Росіяни атакували чотири напрямки на півдні України одночасно

На південному фронті ворог задіяв піхоту, бронетехніку та мототехніку

Російські війська в понеділок, 20 жовтня, у другій половині дня здійснили одночасний наступ із чотирьох напрямків на півдні України.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що на кількох напрямках противник почав активні штурмові дії за участю значної кількості піхоти та бронетехніки, – пише РБК-Україна.

Штурмові групи окупантів діяли поблизу Малої Токмачки, Щербаків, Новоданилівки та Новоандріївки.

"В кожній групі налічувалося до взводу піхоти за підтримки техніки", – додав Волошин.

Склад атакувальних сил та використана техніка

За його оцінкою, у загальному складі атакувальних сил було близько 200 осіб, три танки та півтора десятка бойових броньованих машин. Ворог також використовував квадроцикли та мотоцикли.

На цих напрямках відбулося до десяти бойових зіткнень, деякі з яких тривають і досі.

"Ворог зазнав певних втрат. Декілька бойових машин було підпалено українськими оборонцями, а також знищено чимало піхоти, але ще тривають бої", – зазначив речник Сил оборони півдня.

Експертна оцінка загроз на півдні України

Військово-політичний аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає, що дії російських окупантів не обмежуються Донбасом. За його оцінкою, ворог прагне встановити контроль над Запорізькою областю та може створювати напруженість на Херсонщині.

Снєгирьов пояснює, що дестабілізація в регіоні можлива через імітацію масштабної десантної операції, і підкреслює: "Інформаційні вкиди про таку можливість вже фіксувалися раніше".

Експерт додає, що російські війська відпрацьовують різні сценарії, оскільки розуміють: досягти повного контролю над Донецькою областю виключно військовим шляхом буде складно.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська розширили контроль у центрі Куп’янська на Харківщині та намагаються просунутися на південь міста. Українські сили неодноразово знищували ворога біля дороги Р-79 на Садки, а над містом працює авіація, що обмежує наступальний потенціал окупантів.

Нагадаємо, що інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона є провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів. Про це заявило командування 34-ї окремої бригади берегової оборони 30‑го корпусу морської піхоти.

Крім цього, диверсійна група РФ прорвалася до центру Покровська, убивши кількох цивільних біля залізничного вокзалу. Українські Сили оборони ліквідували окупантів та посилили оборону міста.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

