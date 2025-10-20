Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 жовтня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 21 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 21 жовтня. У західних, Вінницькій та Одеській областях через заморозки 0-4 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 21 жовтня в Україні стане тепліше. Температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 7-9 градусів тепла. Найближчої ночі будуть заморозки - до -3 градусів.

У цей день очікуються дощі у східних, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Погода 21 жовтня

В Україні 21 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей Лівобережжя. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-5°; вдень 8-13° тепла, на сході та північному сході країни 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 21 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +7...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода 21 жовтня у Києві

У Києві 21 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Укргідрометцентр

