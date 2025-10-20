Рус
Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2025, 18:40
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -1 градуса.
Влупить 5-градусний мороз: названо регіони, де вируватиме негода
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 21 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 21 жовтня. У західних, Вінницькій та Одеській областях через заморозки 0-4 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - йдеться у повідомленні.

погода 21 октября
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 21 жовтня в Україні стане тепліше. Температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла. На північному сході буде прохолодніше - 7-9 градусів тепла. Найближчої ночі будуть заморозки - до -3 градусів.

У цей день очікуються дощі у східних, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 жовтня

В Україні 21 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей Лівобережжя. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у західних, Вінницькій та Житомирській областях заморозки в повітрі 0-5°; вдень 8-13° тепла, на сході та північному сході країни 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 21 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +7...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+12 градусів.

погода 21 октября
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода 21 жовтня у Києві

У Києві 21 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 октября
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні Олег Діденко погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
