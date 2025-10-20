Рус
В РФ заявили про "прорив" біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ

Руслана Заклінська
20 жовтня 2025, 19:35
Командування 34‑ї окремої бригади берегової оборони прокоментувало інформацію про нібито висадку окупантів у районі Херсона.
В РФ заявили про 'прорив' біля Херсона - ЗСУ розкрили реальний стан справ
Ситуація на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 1 ОШБ, 34 окрема бригада берегової оборони

Головне:

  • Інформація про прорив окупантів у районі Херсона - провокація РФ
  • Села Антонівка, Садове та місто Херсон повністю контролюють ЗСУ
  • Переправа через Дніпро для ворога неможлива

Інформація про нібито висадку або прорив окупантів у районі Херсона є провокацією. Проросійські ресурси поширили її, щоб спровокувати паніку та ввести в оману місцевих жителів. Про це заявило командування 34-ї окремої бригади берегової оборони 30‑го корпусу морської піхоти.

За словами командування, бригада міцно тримає свої позиції. Населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під повним контролем українських підрозділів. Також військові наголосили, що річка Дніпро знаходиться під надійним контролем сил та вогневих засобів 34‑ї окремої бригади.

"Будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються - противник не має тактичних чи стратегічних успіхів, переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива", - йдеться у повідомленні.

Командування бригади закликало не піддаватися чуткам і довіряти лише офіційним повідомленням.

"Ми тримаємо оборону та продовжуємо нищити ворога в усіх його починаннях", - додали в бригаді.

Що казав Сальдо

Раніше так званий губернатор Херсонської області, колаборант Володимир Сальдо у коментарі проросійським ЗМІ заявив, що РФ нібито контролює частину Херсона. Він стверджує, що нібито "звільнення самого Херсона вже розпочато".

Сальдо примарилось, що російські війська контролюють промислову частину міста на лівому березі Дніпра та селища у пониззі річки.

Як області хоче захопити РФ - думка експерта

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів у коментарі Главреду, що окупанти не обмежуються Донбасом. Вони націлені на встановлення контролю над Запорізькою областю та можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

За його словами, дестабілізація на Херсонщні можлива шляхом імітації масштабної десантної операції. Інформаційні вкиди про таку можливість вже фіксувалися раніше.

"Російські війська намагатимуться опрацьовувати різні сценарії. Тому що розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю досить проблематично навіть військовим шляхом", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська розширили контроль у центрі Куп’янська на Харківщині та намагаються просунутися на південь міста. Українські сили неодноразово знищували ворога біля дороги Р-79 на Садки, а над містом працює авіація, що обмежує наступальний потенціал окупантів.

Також президент Зеленський повідомив, що у Куп'янську ситуація покращилася. За його словами, у Лимані росіян немає, усі спроби прориву ліквідовано.

Крім цього, диверсійна група РФ прорвалася до центру Покровська, убивши кількох цивільних біля залізничного вокзалу. Українські Сили оборони ліквідували окупантів та посилили оборону міста.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
