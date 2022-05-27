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Зліт тарифів на опалення: у Нафтогазі відповіли на чутки про триразове підвищення цін

27 травня 2022, 11:27

Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг встановила нові ціни на газ.

Опалення, батареї
В Україні заговорили про триразове підвищення цін на опалення / УНІАН

У Національній акціонерній компанії Нафтогаз України запевняють, що тарифи на газ і тепло не зміняться.

Як говориться в заяві прес-служби компанії, 10 травня 2022 року на засіданні Кабінету міністрів був схвалений проект закону "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання в ході дії воєнного стану і подальшого відновлення".

Законопроектом, серед іншого, передбачено введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифи на теплову енергію та супутні послуги.

"Інформація, поширена в ряді засобів масової інформації, щодо того, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена в три рази", є маніпулятивною", - заявили в Нафтогазі.

У компанії відзначили, що газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг на виконання умов трирічних договорів з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) дійсно встановила нові ціни на газ. Планований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договорів, які ТКЕ добровільно уклали в минулому році з Нафтогазом. Умови ж трирічних контрактів узгоджувалися урядом.

У прес-службі пояснили, що схваленим Кабміном законопроектом передбачено, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використана для стримування підвищення тарифів.

"Цими коштами буде компенсована різниця між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дозволить ТКЕ розраховуватися за новими цінами на газ з Нафтогазом і погасити прострочену заборгованість", – зазначили в прес-службі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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