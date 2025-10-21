Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

Дар'я Зотова ще навесні перебувала в тривалих романтичних стосунках.

Холостяк-14 учасниці - з ким зустрічалася Дар'я Зотова / колаж: Главред, фото: instagram.com/di__zotova, instagram.com/kolia_kuharevich

Стисло:

Дар'я Зотова - учасниця 14 сезону шоу "Холостяк"

Перед зйомками модель розійшлася з бойфрендом-спортсменом

17 жовтня стартував новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком. У пошуках кохання і визнання на проєкт прийшло багато дівчат різних типажів і темпераментів.

З однією з них, моделлю Дарією Зотовою, Цимбалюк був знайомий до шоу, тому не очікував побачити її на зйомках. Виявилося, що Зотова має слабкість до успішних українських чоловіків - до початку телестосунків із Тарасом Дар'я зустрічалася з відомим українським футболістом.

Йдеться про Миколу Кухаревича, який зараз виступає за словацький клуб "Слован". Спортсмен і модель були разом понад два роки. Примітно, що про участь Тараса Цимбалюка в "Холостяку" стало відомо у квітні, а вже на початку червня в ЗМІ з'явилися новини про розставання Кухаревича і Зотової. Раніше в парі була ідилія - Микола і Дар'я нерідко ділилися спільними романтичними фото в соціальних мережах.

Чи пов'язаний розрив між коханими з реаліті-шоу, і що думає футболіст про участь колишньої партнерки в "Холостяку", залишається невідомим.

Дар'я Зотова та Микола Кухаревич під час стосунків / фото: instagram.com/di__zotova

Дар'я Зотова та Микола Кухаревич під час стосунків / фото: instagram.com/kolia_kuharevich

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

