Від спортсмена до актора: учасницею "Холостяка-14" стала дівчина відомого українського футболіста

Стисло:
- Дар'я Зотова - учасниця 14 сезону шоу "Холостяк"
- Перед зйомками модель розійшлася з бойфрендом-спортсменом
17 жовтня стартував новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з українським актором Тарасом Цимбалюком. У пошуках кохання і визнання на проєкт прийшло багато дівчат різних типажів і темпераментів.
З однією з них, моделлю Дарією Зотовою, Цимбалюк був знайомий до шоу, тому не очікував побачити її на зйомках. Виявилося, що Зотова має слабкість до успішних українських чоловіків - до початку телестосунків із Тарасом Дар'я зустрічалася з відомим українським футболістом.
Йдеться про Миколу Кухаревича, який зараз виступає за словацький клуб "Слован". Спортсмен і модель були разом понад два роки. Примітно, що про участь Тараса Цимбалюка в "Холостяку" стало відомо у квітні, а вже на початку червня в ЗМІ з'явилися новини про розставання Кухаревича і Зотової. Раніше в парі була ідилія - Микола і Дар'я нерідко ділилися спільними романтичними фото в соціальних мережах.
Чи пов'язаний розрив між коханими з реаліті-шоу, і що думає футболіст про участь колишньої партнерки в "Холостяку", залишається невідомим.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
