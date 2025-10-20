'Ми оперуємо фактами': в ГУР розповіли, коли реально очікувати завершення війни

Вадим Скібіцький розповів, коли можуть розпочатися перемовини щодо завершення війни.

Українська розвідка фіксує плани РФ / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, 38 окрема бригада морської піхоти

Читайте в матеріалі:

Які фактори впливають на розвиток конфлікту

Коли можуть початися мирні переговори

Росія не планує зупиняти війну найближчим часом і готується до активних бойових дій узимку. Про це повідомив заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі журналістці Новини.LIVE.

"Ми оперуємо фактами, які є. Російська Федерація зараз розробляє плани стосовно окупації наших територій, і вони передбачають проведення активної воєнної кампанії", — зазначив Скібіцький. відео дня

Передумови завершення війни у 2025

За його словами, на початку 2025 року ще існували певні передумови для завершення війни до кінця року. Проте зараз ситуація змінилася, і Росія прагне продовжувати військові дії, щоб захопити більше українських територій.

Скібіцький також додав, що реальні перемовини про завершення війни можуть розпочатися у 2026 році, але їх успіх залежатиме від політичних зусиль української влади та підтримки міжнародних партнерів.

Можливі терміни завершення війни – експертна думка

За оцінкою Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співробітництва, війна могла б завершитися протягом двох місяців або до року. Проте він наголошує, що з 2026 року Росія може продовжити активні бойові дії, навіть за умови дефіциту живої сили та озброєнь.

На думку експерта, ключовим фактором, що стримує завершення конфлікту, є підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежатиме від можливих переговорів між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Якщо всі політичні пазли складуться правильно, завершення війни може статися і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна рішуча політична воля західного світу, насамперед США, та відсутність зовнішньої підтримки для Росії. Всі умови реалістичні, проте "але" дуже багато", — підкреслює Жмайло.

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

