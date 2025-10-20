Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

У жовтні Молодик настане 21 жовтня. Цей день символізує початок нового місячного циклу

21 жовтня 2025 року відбудеться Молодик в знаку Терези. Астролог Анжеліка Вітренко спеціально для Главреда склала гороскоп для кожного знаку зодіаку.

Дізнайтеся, що очікує вас у Молодик 21 жовтня.

Гороскоп на 21 жовтня для кожного знаку зодіака

Овен - уникайте надмірних обіцянок. Сядьте з партнером/кою й обговоріть: що для вас обох справді важливо в цій зв'язці?

Телець - енергія молодика активує зону роботи, щоденних обов'язків і взаємодії із колегами. Зверніть увагу на своє оточення.

Близнюки - ризик ідеалізації у стосунках. Оцінюй здатність партнера або проєкту "бути реальними".

Про персону: Анжеліка Вітренко Анжеліка Вітренко - професійний астролог, таролог і психолог. Веде свій блог в Instаgram. Часто дає прогнози на важливі астрологічні події.

Рак - теми внутрішнього простору, дім, сім'я. Висловлюй те, що на серці.

Лев - комунікація, взаєморозуміння, партнерство. Головне бути почутим і зрозумілим.

Діва - фінанси, ресурси, баланс "дати - отримати". Вас може очікувати несподіване надходження.

Терези - можливість переосмислити себе, свою ідентичність, стосунки як дзеркало.

Скорпіон - підсвідоме вийде на перший план. Відпускайте старе, що заважає, особливо в стосунках.

Стрілець - можливі нові союзники, також переоцінка старих контактів. Чекайте на надходження важливого.

Козеріг - публічне обличчя, кар'єра, імідж - зона уваги. Встановіть межі, аби не засмутитись.

Водолій - довготривалі цілі. Не відмовляйся від своєї унікальності заради "комфорту" в групі.

Риби - фінансова чи емоційна ситуація - важлива тема зараз. Будьте щирими зі своїми внутрішніми відчуттями, тоді прийде нове надходження.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

