Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

Марія Тупік
20 жовтня 2025, 13:38
223
У жовтні Молодик настане 21 жовтня. Цей день символізує початок нового місячного циклу
Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик
Гороскоп на Молодик 21 жовтня / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

21 жовтня 2025 року відбудеться Молодик в знаку Терези. Астролог Анжеліка Вітренко спеціально для Главреда склала гороскоп для кожного знаку зодіаку.

Дізнайтеся, що очікує вас у Молодик 21 жовтня.

Гороскоп на 21 жовтня для кожного знаку зодіака

Овен - уникайте надмірних обіцянок. Сядьте з партнером/кою й обговоріть: що для вас обох справді важливо в цій зв'язці?

відео дня

Телець - енергія молодика активує зону роботи, щоденних обов'язків і взаємодії із колегами. Зверніть увагу на своє оточення.

Близнюки - ризик ідеалізації у стосунках. Оцінюй здатність партнера або проєкту "бути реальними".

Про персону: Анжеліка Вітренко

Анжеліка Вітренко - професійний астролог, таролог і психолог. Веде свій блог в Instаgram. Часто дає прогнози на важливі астрологічні події.

Рак - теми внутрішнього простору, дім, сім'я. Висловлюй те, що на серці.

Лев - комунікація, взаєморозуміння, партнерство. Головне бути почутим і зрозумілим.

Діва - фінанси, ресурси, баланс "дати - отримати". Вас може очікувати несподіване надходження.

Терези - можливість переосмислити себе, свою ідентичність, стосунки як дзеркало.

Скорпіон - підсвідоме вийде на перший план. Відпускайте старе, що заважає, особливо в стосунках.

Стрілець - можливі нові союзники, також переоцінка старих контактів. Чекайте на надходження важливого.

Козеріг - публічне обличчя, кар'єра, імідж - зона уваги. Встановіть межі, аби не засмутитись.

Водолій - довготривалі цілі. Не відмовляйся від своєї унікальності заради "комфорту" в групі.

Риби - фінансова чи емоційна ситуація - важлива тема зараз. Будьте щирими зі своїми внутрішніми відчуттями, тоді прийде нове надходження.

Читайте також:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

астролог гороскоп астрологи астрологія астрологічний прогноз
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

14:40Фронт
"Трамп намацав слабку точку Путіна": названо аргумент для тиску на Росію

"Трамп намацав слабку точку Путіна": названо аргумент для тиску на Росію

13:03Війна
Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

12:19Війна
Реклама

Популярне

Більше
На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

На яких обертах двигун авто "самоочищається" - експерти розкрили секрет

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

"Фактичне оточення" після прориву: як ЗСУ зупинили найшвидший наступ РФ

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Близнюкам - раптовий прибуток, Рибам - конфлікт

Останні новини

15:33

У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

15:18

Таке буває раз на 1350 років: небо нашої планети відвідає рідкісний "гість"

14:47

Чи можна носити в гаманці фотографії рідних: у церкві чітко відповіли

14:44

Хабарів на $1,6 млн: розкрито масштаби схем з ухилянтами на Закарпатті

14:40

Російська ДРГ прорвалася в центр стратегічного міста: деталі від військових

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уНаступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у
14:08

"Новий етап у житті": Олена Мозгова прийняла важке рішення

13:56

Скільки варити яйце, щоб жовток був рідким: точний час аж до секунди

13:47

"Вихаркує наслідки": актор-військовий різко "проїхався" по Цимбалюку

13:46

Дівчина поставила коту автоматичну годівницю: пухнастик придумав, як обійти систему

Реклама
13:38

Ці знаки зодіаку чекає несподіване фінансове надходження у Молодик: хто щасливчик

13:37

Стався масштабний збій онлайн-сервісів у всьому світі: що не працює

13:36

Найпростіший рецепт: як приготувати шикарну шарлотку з яблукамиВідео

13:24

Працівниця банку в Одесі "зливала" Росії дані клієнтів-військовослужбовцівФото

13:19

"Ходити, перевіряти, вичитувати": Віталій Козловський розповів про ревнощі у шлюбі

13:16

"Сміття": Інна Бєлєнь розкритикувала фільм з Олександром Тереном

13:03

"Трамп намацав слабку точку Путіна": названо аргумент для тиску на РосіюВідео

13:00

Погода на завтра 21 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:51

Ціни на овочі рвонули вгору: в Україні дорожчають популярні продукти

12:36

Не потрібно змінювати правила: СолоХа заявила про участь у Національному відборі

12:33

Погода готує сюрприз: в Україну йде відчутне потепління, але є нюанс

Реклама
12:26

"Викликали швидку": що сталося з Наталією Могилевською

12:19

Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

12:01

Не "безіменний": як насправді називається палець, на якому носять обручкуВідео

12:00

Зустріч із Путіним, завершення війни та територіальні поступки - важливі заяви Зеленського

12:00

Трамп хоче зупинити Китай, влада Сі Цзіньпіна може ослабнути - Кулик

11:58

"Собі не належиш": Сергій Жадан розповів про службу в ЗСУ

11:42

Дві "пастки смерті": війська РФ застрягли під Добропіллям - The Economist

11:38

"Залишилася одна з дітьми": зрадниця Тодоренко на стадії розлучення

11:32

"Більше не пара": Даша Трегубова заявила про зміни в особистому житті

11:30

Батареї прийде кінець: 3 помилки під час заряджання телефону, яких припускаються майже всі

11:19

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: названо терміни

11:09

Заборонили ще 450 російських сайтів: як Ініціатива "Чисте небо" бореться з піратством

10:56

Patriot і Tomahawk: Зеленський розповів про нові поставки зброї в Україну

10:47

ЗСУ відбили чотири села на адмінмежі: відомо, де ситуація покращилася

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 жовтня: Зміям - нещасний випадок, собакам - печаль

10:38

"Хвилювалась за дитину": зрадниця Лорак розкрила свій найголовніший страх

10:35

Ми наблизилися до можливого закінчення війни - Зеленський

10:31

Жорсткий геомагнітний шторм піде на спад: коли закінчиться магнітна буря

10:24

РФ била по Україні дронами і ракетами: є "прильоти" і поранені, затримуються поїздиФото

10:04

Чому 21 жовтня жінкам не можна прати білизну: яке церковне свято

Реклама
09:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 жовтня (оновлюється)

09:40

Трамп обговорював із Зеленським гарантії для Москви: у Reuters розкрили деталі

09:27

"Тривоги нескінченні": що зараз відбувається із Софією Ротару

09:17

Відновить наступ: в ISW сказали, чому Путін прагне отримати Донбас

09:08

Трампу дійсно начхати на поствоєнне майбутнє: чому Путін і далі "петлятиме"Погляд

09:00

В України є ракети кращі за Tomahawk: Гетьман – про удари по Кремлю, Останкіно та Керченському мостуВідео

08:34

Приходять і йдуть: 5 знаків зодіаку, які погано вміють розпоряджатися грошима

08:23

Євросоюз хоче змінити правила членства заради України - Politico

08:22

Рішення щодо "Томагавків" для України ще відкрите - віце-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти