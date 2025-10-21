Дружина футболіста Зінченка отримала рідкісний подарунок від Девіда Бекхема - деталі

Владу Зінченко "розірвало від шоку".

https://glavred.net/stars/zhena-futbolista-zinchenko-poluchila-redkiy-podarok-ot-devida-bekhema-detali-10708118.html Посилання скопійоване

Влада Зінченко зараз - дружина Олександра Зінченка похвалилася подарунком від Девіда Бекхема / колаж: Главред, фото: instagram.com/v.lada_sedan, instagram.com/davidbeckham

Коротко:

Влада Зінченко на День народження отримала незвичайний подарунок

У його створенні взяв участь Девід Бекхем

Спортивна журналістка і ведуча Влада Зінченко (Влада Седан) сьогодні відсвяткувала своє 30-річчя. До ювілею дружини український футболіст Олександр Зінченко підготувався з особливою ретельністю.

Ранок іменинниці розпочався сюрпризів - вона прокинулася в спальні, прикрашеній повітряними кульками. Також Влада отримала велике відеопривітання від чоловіка, сім'ї та близьких. "Я цілий ранок реву і вже запухла, ніби з бджолами ночувала. Який же сюрприз мені зробив чоловік з друзями і батьками", - написала Зінченко у своєму блозі в Instagram.

відео дня

Наприкінці двадцятихвилинного вітального ролика з'явився несподіваний гість - всесвітньо відомий футболіст Девід Бекхем, кар'єрою і життям якого Влада була захоплена з самого дитинства.

"Привіт, Владо, це Девід Бекхем. Я просто хотів відправити тобі повідомлення, бо чув, що в тебе день народження. Упевнений, у тебе буде неймовірний день із твоїм чоловіком і всією родиною. Шлю тобі багато любові і з 30-м днем народження тебе!" - з усмішкою вимовив іменитий спортсмен.

Влада Зінченко зараз - дружина Олександра Зінченка похвалилася подарунком від Девіда Бекхема / фото: instagram.com/v.lada_sedan

Влада Зінченко зараз - дружина Олександра Зінченка похвалилася подарунком від Девіда Бекхема / фото: instagram.com/v.lada_sedan

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про участь співачки СолоХи в Національному відборі на Євробачення-2026. У своїй заявці артистка дотепно підколола колегу по сцені, яка так само намагається пробитися на конкурс.

Також український співак Віталій Козловський розповів про ревнощі в шлюбі. Його дружина є менеджером артиста, що, за зізнанням Віталія, вносить свої корективи в їхнє сімейне життя.

Читайте також:

Про персону: Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред