В Україні закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T - Le Monde

Коротко:
- Росіяни ретельно вивчають результати кожної атаки
- Україні потрібно більше систем дальнього радіусу дії
У ЗСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T, а за півтора року військові не отримали жодної ракети для зенітної системи малої дальності Crotale. Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на власні джерела.
За словами неназваного джерела, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.
Командир зенітно-ракетної батареї 34-річний Артем розповів журналістам, що росіяни ретельно вивчають результати кожної атаки, займаючись пошуком дірок в українській обороні. За його словами, вони використовують дедалі складніші траєкторії під час програмування своїх безпілотників і крилатих ракет.
"У деяких місцях вони розсіюються по небу, а потім знову групуються. Вони також використовують багато фізичних та електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб вичерпати наші боєприпаси і перенаситити наші можливості", - сказав він.
Артем зазначив, що для відповіді на зростаючий виклик, "нам потрібно набагато більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T".
"Сьогодні у нас немає нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет", - підкреслив офіцер.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що через безкарність з боку Заходу Росія, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів.
Військово-політичний аналітик групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив про необхідність зберігати підвищену обережність у зв'язку з тим, що Росія активно нарощує ракетні запаси.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська здійснили масовану повітряну атакуіз застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.
У ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ - є руйнування і постраждалі. У ДержНС показали наслідки нічного удару по Києву.
Інші новини:
- У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ навіть без схвалення Трампа - ЗМІ
- Дрони атакували завод із виробництва Шахедів і хімічне підприємство в РФ
- Україні потрібна стратегія виживання: атаки 1000 дронів за ніч можуть стати реальністю
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред