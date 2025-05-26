В Україні закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T - Le Monde

За півтора року ЗСУ не отримали жодного снаряду до Crotale.

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В Україні закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Росіяни ретельно вивчають результати кожної атаки

Україні потрібно більше систем дальнього радіусу дії

У ЗСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T, а за півтора року військові не отримали жодної ракети для зенітної системи малої дальності Crotale. Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

За словами неназваного джерела, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей SAMP/T, і вона "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.

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Командир зенітно-ракетної батареї 34-річний Артем розповів журналістам, що росіяни ретельно вивчають результати кожної атаки, займаючись пошуком дірок в українській обороні. За його словами, вони використовують дедалі складніші траєкторії під час програмування своїх безпілотників і крилатих ракет.

"У деяких місцях вони розсіюються по небу, а потім знову групуються. Вони також використовують багато фізичних та електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб вичерпати наші боєприпаси і перенаситити наші можливості", - сказав він.

Артем зазначив, що для відповіді на зростаючий виклик, "нам потрібно набагато більше систем дальнього радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T і SAMP/T".

"Сьогодні у нас немає нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет", - підкреслив офіцер.

Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що через безкарність з боку Заходу Росія, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів.

Військово-політичний аналітик групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив про необхідність зберігати підвищену обережність у зв'язку з тим, що Росія активно нарощує ракетні запаси.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська здійснили масовану повітряну атакуіз застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

У ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ - є руйнування і постраждалі. У ДержНС показали наслідки нічного удару по Києву.

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