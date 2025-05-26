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Перспективи похмурі: РФ має в резерві близько 500 балістичних ракет - ЗМІ

Анна Ярославська
26 травня 2025, 11:06
528
Для перехоплення однієї російської балістичної ракети зазвичай потрібні дві ракети-перехоплювача PAC-3.
Атака на Київ
Атаки з повітря на Україну можуть стати ще більш масованими / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головні тези:

  • За рік РФ значно збільшила виробництво дронів
  • Нові моделі БПЛА не можна заглушити РЕБами
  • Перспективи з ракетами ще більш похмурі

Атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день.

Як пише видання The Economist, ще рік тому 30 ударних безпілотників, які атакували Україну за одну ніч, вважалися чимось надзвичайним. Але 25 травня 2025 року окупанти задіяли 298 безпілотників, що, ймовірно, є рекордним показником.

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"Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників "Шахед" на місяць; така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка заявляє, що має документи, які свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день, а це означає, що атакувальні рої в 1000 одиниць можуть стати реальністю", - ідеться в статті.

Як кажуть українські інженери, які розбирають і аналізують ворожі ударні БпЛА, новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби - вони більше не покладаються на GPS, що піддається глушінню, керуються штучним інтелектом і використовують власну українську мережу інтернету та мобільного інтернету.

Інженери розповіли, що нещодавно виявили записку всередині одного з безпілотників, які вони розбирали. У записці зазначалося, що дронами керують за допомогою ботів у Telegram, які в режимі реального часу надсилають дані про політ і відео операторам.

Спочатку російські дрони летять низько, щоб уникнути виявлення, а потім різко піднімаються до 2000-2500 метрів. Тому Україна використовує для боротьби з БпЛА вертольоти, винищувачі F-16 і безпілотники-перехоплювачі.

Високопоставлений чиновник у коментарі виданню сказав, що протиповітряна оборона навколо Києва все ще збиває близько 95% безпілотників, які запускає Росія. Але ті 5%, які прориваються, завдають серйозної шкоди.

Перспективи похмурі: РФ має в резерві близько 500 балістичних ракет - ЗМІ
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Перспективи зі знищенням ворожих ракет похмурі

The Economist зазначає, що в України все ще є шанси на боротьбу з безпілотниками і крилатими ракетами, "але перспективи проти балістичних загроз є більш похмурими".

Американська система Patriot має фактичну монополію на балістичну протиракетну оборону. Україна зараз має щонайменше вісім батарей Patriot.

"Компанія Lockheed Martin, яка виробляє системи Patriot та їхні ракети PAC-3, збільшує обсяги виробництва до 650 ракет на рік. Але це приблизно на 100 менше, ніж прогнозоване російське виробництво балістичних ракет... Зазвичай для перехоплення російської балістичної ракети потрібно дві ракети-перехоплювача PAC-3", - зазначають журналісти.

Таким чином, Україні, можливо, доведеться розробити стратегію виживання, яка поєднуватиме протиповітряну оборону з повітряним нападом і стримуванням.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що через безкарність з боку Заходу Росія, ймовірно, не збирається припиняти повітряні удари по території України. В інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів.

Військово-політичний аналітик групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко заявив про необхідність зберігати підвищену обережність у зв'язку з тим, що Росія активно нарощує ракетні запаси.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 25 травня, окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку із застосуванням ракет і БПЛА "Шахед" на низку українських регіонів. Під ворожий удар потрапили Київ, Київська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Одеська, Миколаївська та Харківська області. Є постраждалі, фіксуються руйнування.

У ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ - є руйнування та постраждалі. У ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву.

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