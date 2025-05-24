Палали багатоповерхівки у 2 районах: ДСНС показала наслідки нічного удару по Києву

У двох районах столиці спалахнули пожежі в багатоповерхівках через ворожу нічну атаку. У ще одному районі досі палає нежитлова будівля, де зберігаються фарби.

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ДСНС показали наслідки нічного удару по Києву/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

РФ вночі вдарила по Києву дронами і балістичними ракетами

Спалахнули пожежі у 3 районах Києва, у 2 районах палали багатоповерхівки

В ДСНС розповіли деталі ліквідації наслідків нічної атаки

Російські окупанти в ніч на суботу, 24 травня, здійснили масовану атаку по Україну. Найбільший удар був спрямований на Київ – по столиці України загарбники запустили багато дронів, а також балістичні ракети.

У ДСНС України розповіли подробиці нічного ворожого удару й показали фото ліквідації наслідків.

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Зазначається, що внаслідок атаки у трьох районах Києва спалахнули пожежі – у Солом’янському, Оболонському та Святошинському.

В Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п’ятиповерхівці. Рятувальники погасили вогонь. За допомогою рятувального капюшону вони врятували чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам.

В Оболонському районі сталося загоряння на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу було ліквідовано.

У Святошинському районі через російську атаку сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали. В ДСНС зазначили, що роботи з гасіння тривають.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Масований удар РФ по Києву в ніч на 24 травня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 травня сталася масована атака на Київ – є руйнування та постраждалі. Киян попереджали про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.

Унаслідок падіння уламків було займання та руйнування в кількох районах міста. Так, у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі, у Святошинському – спалахнуло нежитлове приміщення. Уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів. Зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі, а також – на житловий будинок на Оболоні.

Станом на ранок було відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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