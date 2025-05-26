Дрони аткували завод із виробництва Шахедів і хімічне підприємство в РФ

У Міноборони Росії відзвітували, що за ніч над територією РФ було перехоплено і збито 96 українських безпілотників.

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Дрони атакували низку регіонів РФ / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/astrapress

Коротко:

В Іванівській області під удар потрапив хімзавод

У Єлабузі атаковано завод із виробництва дронів

У російській Єлабузі (Татарстан) увечері в неділю, 25 травня, прогриміли вибухи. Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, дрони атакували завод із виробництва дронів типу Шахед, якими росіяни щодня атакують Україну.

Крім того, під удар потрапило хімічне підприємство в Іванівській області РФ.

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"Попри атаки ворога, невідомі дрони атакували в РФ Єлабугу, де виробляють Шахеди, а також хімічне підприємство в Іванівській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами", - написав Коваленко у Telegram.

Зазначимо, місто Єлабуга лежить на правому березі річки Кама за 1700 км від України.

У квітні вже було атаковано завод із виробництва дронів у Єлабузі.

Тим часом російські пабліки пишуть про вибухи в Єлабузі та публікують фото і відео. Повідомляють, що Росавіація тимчасово закрила аеропорт у Нижньокамську.

Як пише російський Telegram-канал Astra, у Кінешмі Іванівської області прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, був атакований Дмитрівський хімічний завод.

Оперштаб Іванівської області підтвердив атаку БПЛА в Кінешмі та заявив про її відбиття.

"У промзоні зафіксовано падіння уламків БПЛА. За попередньою інформацією постраждалих немає. Пошкоджено госпбудівлю для зберігання упаковки. На місці падіння уламків працюють спецслужби", - ідеться у повідомленні.

Вибухи прогриміли у Кінешмі / t.me/astrapress

Дивіться відео - Дрони атакували хімзавод в Іванівській області РФ:

У Міноборони Росії відзвітували, що за ніч над територією РФ було перехоплено і збито 96 українських дронів у Брянській, Бєлгородській, Курській, Тульській, Орловській, Калузькій, Іванівській областях, Рязанській, Володимирській, Ярославській областях, а також у Московському регіоні та на території Республіки Татарстан.

Атаки дронів у Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 травня в Росії були атаковані важливі підприємства ВПК. Зокрема, в Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. У Тулі було атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування. Це один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю і бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

У ніч на 6 травня столицю країни-агресора Росії атакували ударні безпілотники. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, 19 безпілотників було збито в Підмосков'ї. Усі вони летіли на Москву. Уламки одного з БПЛА влучили у житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

30 квітня після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Россі спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становила 720 кв. метрів.

Муромський приладобудівний завод, серед іншого, виробляє засоби ініціювання і займання боєприпасів для ЗС РФ, МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

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