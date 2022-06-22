В Україні знищено оперуповноваженого з особливо важливих справ СОБР з Тиви

Майор Шабалін убитий на війні в Україні / Фото t.me/a_shtirlitz

Збройні Сили України ліквідували співробітника спеціального загону швидкого реагування (СОБР) Росгвардії майора Шабаліна.

Про це на своєму каналі в Telegram у вівторок, 21 червня, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Шабалін був оперуповноваженим поліцейським з особливо важливих справ СОБР "Езір" управління Росгвардіі по Республіці Тива.

Окупант приїхав з Пій-Хемського району Тиви – щоби потрапити в Україну і тут померти, він подолав 6 тисяч км.

"Майор Шабалін з Пій-Хема подолав близько 6 тисяч км, щоб офіційно денацифікуватися і демілітаризуватися", - написав Штефан.

Майор Шабалін повернеться додому як "вантаж 200" / Фото t.me/a_shtirlitz

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідовано російського військового пропагандиста, полковника Сергія Постнова, який воював у лавах ЗС РФ.

Також українські військові знищили групу елітного спецназу ФСБ. "Денацифікований і демілітаризований" зокрема і старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".

Раніше під Харковом українськими військовими було ліквідовано найманця ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним"Ваха".

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