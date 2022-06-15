Йшов на захоплення Гостомеля та міст Харківщини й Луганщини: ліквідовано полковника-пропагандиста з РФ

Полковник Сергій Постнов знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
В Україні ліквідували російського військового пропагандиста, полковника Сергія Постнова, який воював у лавах ЗС РФ.
Про це в середу, 15 червня, повідомив у себе в Telegram-каналі спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання V він проривався в Гостомель, потім брав участь у захопленні низки міст і населених пунктів Харківської та Луганської областей", — написав Братчук.
РосЗМІ підтверджують дані про ліквідацію Постнова. Зазначається, що він загинув у ніч з 13 на 14 червня 2022 року. Постнов був начальником групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардіі.
У РФ пропагандиста нагородили медаллю ордена За заслуги перед Вітчизною II ступеня і медаллю Суворова.
За даними Генштабу ЗСУ, в Україні з початку повномасштабного вторгнення знищено 32 750 російських окупантів. 250 з них було ліквідовано за останню добу.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгор Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували в тимчасовій окупації.
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