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Йшов на захоплення Гостомеля та міст Харківщини й Луганщини: ліквідовано полковника-пропагандиста з РФ

15 червня 2022, 12:52

Полковник Сергій Постнов знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Сергій Постнов ліквідований
Сергій Постнов ліквідований в Україні / Фото vesiskitim.ru

В Україні ліквідували російського військового пропагандиста, полковника Сергія Постнова, який воював у лавах ЗС РФ.

Про це в середу, 15 червня, повідомив у себе в Telegram-каналі спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні з самого початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання V він проривався в Гостомель, потім брав участь у захопленні низки міст і населених пунктів Харківської та Луганської областей", — написав Братчук.

РосЗМІ підтверджують дані про ліквідацію Постнова. Зазначається, що він загинув у ніч з 13 на 14 червня 2022 року. Постнов був начальником групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту по взаємодії із засобами масової інформації Росгвардіі.

У РФ пропагандиста нагородили медаллю ордена За заслуги перед Вітчизною II ступеня і медаллю Суворова.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні з початку повномасштабного вторгнення знищено 32 750 російських окупантів. 250 з них було ліквідовано за останню добу.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований 20-річний російський окупант Єгор Рябов, який виправдовував жорстокі злочини путінських солдатів у Бучі та інших населених пунктах Київської області, які перебували в тимчасовій окупації.

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