"Ахмат – не сила, а могила": у Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців

У Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців/ Reuters, Instagram Кадырова

У Сєвєродонецьку на Луганщині лише за тиждень (з 13 по 19 червня) українські військові ліквідували 28 кадирівців із чеченського загону "Ахмат".

При цьому захисники України також поранили 47 кадирівців. Про це повідомив журналіст і блогер Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

Також Цимбалюк розкрив імена деяких ліквідованих "бійців Tik-Tok військ". Це Долдаєв Махмуд, Мусаєв Мовла, Бакмурзаєв Ховажі, Іблієв Магомед, Джабраїлов Малік, Любхан Зайнул, Яндієв Аслан та інші.

Зазначається, що загін "Ахмат" втратив стільки окупантів "200-ми", навіть не вступаючи у прямі бої з українськими військами, адже кадирівців з цього загону залучають лише до "зачистки" вулиць.

Користувачі соцмережі одразу відреагували на такі втрати "Tik-Tok військ". Дехто писав, що "Ахмат – це не сила, а могила", дехто жартував що кадирівці зазнали таких втрат, навіть не виходячи з Tik-Tok.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розгорнули біля кордону з Україною з боку території РФ дивізіон зенітно-ракетних комплексів C-300. Окупанти посилили обстріли позицій українських військ і населених пунктів з артилерії, авіації, також б’ють ракетами.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що найближчими тижнями контратаки Збройних сил України будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні та Запорізькій області.

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