УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ахмат – не сила, а могила": у Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців

20 червня 2022, 08:32

Полягли вони навіть не у прямих боях – їх залучають лише до "зачистки" вулиць.

кадыров, российские военные
У Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців/ Reuters, Instagram Кадырова

У Сєвєродонецьку на Луганщині лише за тиждень (з 13 по 19 червня) українські військові ліквідували 28 кадирівців із чеченського загону "Ахмат".

При цьому захисники України також поранили 47 кадирівців. Про це повідомив журналіст і блогер Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook.

Також Цимбалюк розкрив імена деяких ліквідованих "бійців Tik-Tok військ". Це Долдаєв Махмуд, Мусаєв Мовла, Бакмурзаєв Ховажі, Іблієв Магомед, Джабраїлов Малік, Любхан Зайнул, Яндієв Аслан та інші.

Зазначається, що загін "Ахмат" втратив стільки окупантів "200-ми", навіть не вступаючи у прямі бої з українськими військами, адже кадирівців з цього загону залучають лише до "зачистки" вулиць.

Користувачі соцмережі одразу відреагували на такі втрати "Tik-Tok військ". Дехто писав, що "Ахмат – це не сила, а могила", дехто жартував що кадирівці зазнали таких втрат, навіть не виходячи з Tik-Tok.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розгорнули біля кордону з Україною з боку території РФ дивізіон зенітно-ракетних комплексів C-300. Окупанти посилили обстріли позицій українських військ і населених пунктів з артилерії, авіації, також б’ють ракетами.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що найближчими тижнями контратаки Збройних сил України будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні та Запорізькій області.

Читайте також:

війна в Україні Сєвєродонецьк кадыровцы Рамзан Кадиров вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:32

"Ахмат – не сила, а могила": у Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців

08:28

ЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"

08:10

РФ посилила авіаудари та артобстріли на Донбасі, біля кордону розгорнуто ЗРК C-300 – ГенштабВідео

07:50

Віддав життя за Україну: у боях на Донбасі загинув активіст Павло ДобротворськийВідео

07:30

Вибухи в Одесі, над містом - дим: перші подробиці

Реклама
07:06

Прорідили лави окупантів: повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт РФ

06:43

Вдалі контратаки ЗСУ найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть окупантам у Херсоні - ISWВідео

06:21

Зброя Судного дня: що буде, якщо Росія скине на Київ ядерну бомбуПогляд

05:20

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

04:47

Якщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – ЖдановВідео

03:40

Найсмачніші кошики з тіста з 2 інгредієнтів: простий рецептВідео

03:20

Скільки може тривати затяжна фаза війни: військовий експерт дав прогнозВідео

02:40

Україну атакують тропічні зливи і найсильніша посуха: синоптики назвали датиВідео

02:02

"Вже накинула, але ще мало": Волочкова в пір'ї переборщила з креативом

01:33

"Переговори з Путіним – це безглуздо": експерт назвав єдину тему, яку варто обговорювати з РФВідео

00:51

Прикмети на 20 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

19 червня, неділя
23:52

У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полюванняВідео

23:28

Починається історичний тиждень для України: Зеленський попередив про посилення активності РосіїВідео

23:09

Відомий український спортсмен похвалився фото з російським чемпіоном і нарвався на жорстку критикуВідео

22:37

Били і змушували годинами співати Газманова: розповідь звільнених українців про знущання в полоні

Реклама
22:18

ЗСУ в районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБВідео

22:00

На Херсонщині окупанти масово викрадають чоловіків і знущаються над нимиВідео

21:46

Йдуть важкі випробування і нова битва: названо найнебезпечніші дні у війні - гороскоп для УкраїниВідео

21:20

Влада України переконує McDonald's скоріше повернутися в країну: заява МЗС

21:16

Окупанти пішли на штурм і зазнали значних втрат: яка ситуація на фронтіВідео

20:53

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали датиВідео

20:51

"Війна - велике випробування для всіх пар": зірка "Кріпосної" розлучився з коханою

20:14

Криворукі вояки: російська "Точка У" вибухнула над Луганщиною і розлетілася на шматкиВідео

19:38

Втратив одне око: як виглядає Масі Найєм після важкого поранення в голову на фронтіВідео

19:31

Полонені командири захисників Маріуполя зараз у московському СІЗО "Лефортово" - росЗМІВідео

19:23

Час єднатися у підтримці українських медиків. Фонд "Здоров‘я українського народу" пресс-релиз

19:20

Війська Росії намагаються наблизитися до Харкова, щоб перетворити його на прифронтове місто - МВСВідео

19:14

Росія приховує загибель членів екіпажу затопленого крейсера Москва і погрожує рідним - розвідкаВідео

18:43

Vodafone підвищив тарифи: скільки заплатять українці з 1 липня

18:42

Стосується всіх новобудов: Рада підтримала обов'язкові будівництва бомбосховищаВідео

18:35

Влаштовують масові страти, концтабори і крадуть: Подоляк розніс Лаврова за порцію пропагандиВідео

18:07

Що чекає на Росію, Україну, а також хворого і втомленого ПутінаПогляд

18:02

Артилеристи ЗСУ перетворили на попіл і золу ракетні системи окупантівВідео

17:38

"Відмова" від Криму, Донбасу та НАТО: Росія на Заході тиражує план капітуляції України - РНБОВідео

17:24

Відмовитися від Бандери заради ЄС: в РФ пропагандисти зваляли дурня з новим фейком про Україну

Реклама
17:05

Без Кіркорова, Баскова і Басти: в Україні повністю заборонили російську музикуВідео

16:53

Які долари та іншу валюту не можна буде поміняти - пояснення НацбанкуВідео

16:41

Завдання США – допомогти Україні перемогти Росію: Києву буде надана підтримка – посолВідео

16:30

"Тил розвалений сильніше за фронт": Гіркін заявив про неможливість мобілізації в РФ, звинувативши в цьому Путіна

16:11

Зворушує до сліз: "Антитіла" в День батька присвятили пісню всім татам, які загиблі на війніВідео

16:08

Астролог розповіла, коли закінчиться війна і буде підписаний мирний договірВідео

16:07

Нові правила: в Україні запровадили жорстку заборону для водіїв таксі та маршрутокВідео

15:42

Медведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген

15:41

"Її творчість закінчена": скандальний Сосєдов назвав Пугачову непрацюючою пенсіонеркою

15:38

У Петербурзі обстріляли статую Путіна-римського імператораВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти