ЗСУ ліквідували 52 десантники з 31-ї ОГШБр РФ: знищений і командир батальйону

ЗСУ ліквідували 52 десантників з 31-ї ОГШБр РФ / скріншот

У Росії поховали загиблого в Україні військового 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Жаната Рисмуханбетова. Він став щонайменше 52-м ліквідованим окупантом з цього підрозділу.

За інформацією InformNapalm, похорон чергового десантника висвітлили в російських соцмережах. Там відкрито заявили, що він брав участь у боях на Київщині, зокрема, так званої Гостомельської операції.

"Він у складі бригади брав участь і утримував стратегічний аеродром "Антонов". Штурмував позиції ворога на Ірпінському напрямку. Разом з товаришами утримував позиції до підходу основних сил", – йдеться в пості.

За даними "Медіазони", на 1 червня 2022 року, 31-а бригада ВДВ втратила загиблими не менше 52 осіб, у тому числі командира батальйону, підполковника Дениса Ягідарова. При вказівці місця дислокації цих десантників згадуються не тільки Гостомель під Києвом, а й Волноваха в Донецькій області.

В InformNapalm зазначають, що десантники 31-ї ОДШБр (в/ч 73612, м.Ульяновськ) брали активну участь у захопленні Криму і війні на Донбасі з 2014 року.

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Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

До того українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

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