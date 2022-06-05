Під Харковом ліквідували найзнаменитішого бурята-вагнерівеця Ваху

Під Харковом ліквідований найзнаменитіший бурят-вагнерівець Ваха / Фото: Обозреватель

​Під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК" Вагнер "з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".

Про його смерть повідомили бурятські Telegram-канали 5 червня і підтвердило Всеросійська організація"Бойове братство".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ"Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ.

В організації зазначили, що імовірно Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що у російській Бурятії закопали останки військовослужбовця Бато Басанова, якого ліквідували в Україні ЗСУ під час вторгнення РФ.

Російський окупант був чемпіоном РФ з танкового біатлону.

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