УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"

20 червня 2022, 08:28

Захисники України знищили цілу групу елітного спецназу ФСБ Росії. У Мережу потрапило фото одного зі знищених російських спецназівців.

Ілля Цуприк
ФСБшник Ілля Цуприк ліквідований ЗСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Українські військові знищили групу елітного спецназу ФСБ. "Денацифікований і демілітаризований" зокрема і старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".

Про ліквідацію окупанта повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Інформацію про смерть окупанта підтвердили і російські пабліки в Telegram.

Російський ФСБшник "Терміт" був знищений 17 червня "при виконанні службових обов'язків".

На батьківщині окупанта кажуть, що за час проходження служби його "неодноразово заохочувало" керівництво управління ФСБ.

Іль Цуприк, Терміт
Іль Цуприк з позивним "Терміт" був знищений 17 червня / Фото соцмережі

У російських Telegram-каналах додають, що українські військові знищили в цілому групу елітних спецназівців російської ФСБ. І "Терміт" - один з тих, про кого було "дозволено" поширити інформацію в мережі.

false
false

Як повідомляв Главред, на сході України загинув командир батальйону терористів з позивним "Куля". Терорист нібито загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він був комбатом "народної міліції Донецької народної республіки". РосЗМІ пишуть, що Куля брав участь у штурмі передмістя Авдіївки.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ФСБ Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:32

"Ахмат – не сила, а могила": у Сєвєродонецьку за тиждень ліквідували 28 кадирівців

08:28

ЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"

08:10

РФ посилила авіаудари та артобстріли на Донбасі, біля кордону розгорнуто ЗРК C-300 – ГенштабВідео

07:50

Віддав життя за Україну: у боях на Донбасі загинув активіст Павло ДобротворськийВідео

07:30

Вибухи в Одесі, над містом - дим: перші подробиці

Реклама
07:06

Прорідили лави окупантів: повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт РФ

06:43

Вдалі контратаки ЗСУ найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть окупантам у Херсоні - ISWВідео

06:21

Зброя Судного дня: що буде, якщо Росія скине на Київ ядерну бомбуПогляд

05:20

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

04:47

Якщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – ЖдановВідео

03:40

Найсмачніші кошики з тіста з 2 інгредієнтів: простий рецептВідео

03:20

Скільки може тривати затяжна фаза війни: військовий експерт дав прогнозВідео

02:40

Україну атакують тропічні зливи і найсильніша посуха: синоптики назвали датиВідео

02:02

"Вже накинула, але ще мало": Волочкова в пір'ї переборщила з креативом

01:33

"Переговори з Путіним – це безглуздо": експерт назвав єдину тему, яку варто обговорювати з РФВідео

00:51

Прикмети на 20 червня: що не можна робити і як не потрапити в біду

19 червня, неділя
23:52

У Маріуполі підліток зірвав прапор РФ: окупанти оголосили на нього полюванняВідео

23:28

Починається історичний тиждень для України: Зеленський попередив про посилення активності РосіїВідео

23:09

Відомий український спортсмен похвалився фото з російським чемпіоном і нарвався на жорстку критикуВідео

22:37

Били і змушували годинами співати Газманова: розповідь звільнених українців про знущання в полоні

Реклама
22:18

ЗСУ в районі Зміїного знищили групу елітного спецназу ФСБВідео

22:00

На Херсонщині окупанти масово викрадають чоловіків і знущаються над нимиВідео

21:46

Йдуть важкі випробування і нова битва: названо найнебезпечніші дні у війні - гороскоп для УкраїниВідео

21:20

Влада України переконує McDonald's скоріше повернутися в країну: заява МЗС

21:16

Окупанти пішли на штурм і зазнали значних втрат: яка ситуація на фронтіВідео

20:53

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали датиВідео

20:51

"Війна - велике випробування для всіх пар": зірка "Кріпосної" розлучився з коханою

20:14

Криворукі вояки: російська "Точка У" вибухнула над Луганщиною і розлетілася на шматкиВідео

19:38

Втратив одне око: як виглядає Масі Найєм після важкого поранення в голову на фронтіВідео

19:31

Полонені командири захисників Маріуполя зараз у московському СІЗО "Лефортово" - росЗМІВідео

19:23

Час єднатися у підтримці українських медиків. Фонд "Здоров‘я українського народу" пресс-релиз

19:20

Війська Росії намагаються наблизитися до Харкова, щоб перетворити його на прифронтове місто - МВСВідео

19:14

Росія приховує загибель членів екіпажу затопленого крейсера Москва і погрожує рідним - розвідкаВідео

18:43

Vodafone підвищив тарифи: скільки заплатять українці з 1 липня

18:42

Стосується всіх новобудов: Рада підтримала обов'язкові будівництва бомбосховищаВідео

18:35

Влаштовують масові страти, концтабори і крадуть: Подоляк розніс Лаврова за порцію пропагандиВідео

18:07

Що чекає на Росію, Україну, а також хворого і втомленого ПутінаПогляд

18:02

Артилеристи ЗСУ перетворили на попіл і золу ракетні системи окупантівВідео

17:38

"Відмова" від Криму, Донбасу та НАТО: Росія на Заході тиражує план капітуляції України - РНБОВідео

17:24

Відмовитися від Бандери заради ЄС: в РФ пропагандисти зваляли дурня з новим фейком про Україну

Реклама
17:05

Без Кіркорова, Баскова і Басти: в Україні повністю заборонили російську музикуВідео

16:53

Які долари та іншу валюту не можна буде поміняти - пояснення НацбанкуВідео

16:41

Завдання США – допомогти Україні перемогти Росію: Києву буде надана підтримка – посолВідео

16:30

"Тил розвалений сильніше за фронт": Гіркін заявив про неможливість мобілізації в РФ, звинувативши в цьому Путіна

16:11

Зворушує до сліз: "Антитіла" в День батька присвятили пісню всім татам, які загиблі на війніВідео

16:08

Астролог розповіла, коли закінчиться війна і буде підписаний мирний договірВідео

16:07

Нові правила: в Україні запровадили жорстку заборону для водіїв таксі та маршрутокВідео

15:42

Медведєв - клоун, вибачте, що кажу про це вголос - глава Мюнхенської конференції Хойсген

15:41

"Її творчість закінчена": скандальний Сосєдов назвав Пугачову непрацюючою пенсіонеркою

15:38

У Петербурзі обстріляли статую Путіна-римського імператораВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти