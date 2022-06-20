ЗСУ ліквідували елітного російського ФСБшника з позивним "Терміт"

Захисники України знищили цілу групу елітного спецназу ФСБ Росії. У Мережу потрапило фото одного зі знищених російських спецназівців.
Українські військові знищили групу елітного спецназу ФСБ. "Денацифікований і демілітаризований" зокрема і старший оперуповноважений 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ Ілля Цуприк з позивним "Терміт".
Про ліквідацію окупанта повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Інформацію про смерть окупанта підтвердили і російські пабліки в Telegram.
Російський ФСБшник "Терміт" був знищений 17 червня "при виконанні службових обов'язків".
На батьківщині окупанта кажуть, що за час проходження служби його "неодноразово заохочувало" керівництво управління ФСБ.
У російських Telegram-каналах додають, що українські військові знищили в цілому групу елітних спецназівців російської ФСБ. І "Терміт" - один з тих, про кого було "дозволено" поширити інформацію в мережі.
Як повідомляв Главред, на сході України загинув командир батальйону терористів з позивним "Куля". Терорист нібито загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Він був комбатом "народної міліції Донецької народної республіки". РосЗМІ пишуть, що Куля брав участь у штурмі передмістя Авдіївки.
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