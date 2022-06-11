У Росії вже стали "героями": ЗСУ ліквідували трьох командирів армії окупантів

ЗСУ ліквідували трьох командирів армії РФ / t.me/a_shtirlitz

Українські воїни ліквідували трьох командирів російської окупаційної армії. "Вантаж 200" відправився в міста РФ від Кубані до Сахаліну.

Офіцер Збройних Сил України та блогер Анатолій Штефан повідомив, що був знищений командир розвідроти танкового полку, старший лейтенант Олександр Зотов з Красноярського краю.

Як повідомляють російські пабліки, загинув він 3 червня під Лисичанськом Луганської області внаслідок точної роботи української артилерії, поранення тоді нібито отримали ще 7 окупантів. Ліквідованого загарбника поховали 10 червня.

Також добривом став командир танкової роти старший лейтенант Максим Михайлов з Кубані. У Росії повідомляють, що йому в державі-агресорі присвоїли звання "Герой Росії".

Ліквідований також командир інженерно-саперної роти старший лейтенант Михайло Іванніков. Він, як пишуть в російських соцмережах, був знищений при спробі "наведення понтонної переправи через річку біля одного з населених пунктів".

t.me/a_shtirlitz

Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

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