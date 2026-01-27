Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрони завдали удару по Одесі, зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути люди

Анна Ярославська
27 січня 2026, 06:52
762
На даний момент відомо про 22-х постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Атака на Одесу
Дрони РФ атакували Одесу вночі: є постраждалі / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Дрони атакували Одесу та область
  • У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку
  • Під завалами можуть перебувати люди
  • Пошуково-рятувальні роботи тривають без зупинки

В ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу та область. В результаті ворожого удару є постраждалі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Під завалами можуть бути люди.

За даними Одеської ОВА, в ніч на 27 січня ворог атакував місто і область дронами. Повітряні сили повідомляли про рух російських безпілотників з акваторії Чорного моря. Під загрозою перебували Білгород-Дністровський, Овідіополь, Маяки, а після другої години ночі і сама Одеса.

відео дня

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик

Постраждала жінка. Вона отримала осколкові поранення і була госпіталізована до медичного закладу. Ще одна жінка деблокована. Її життю нічого не загрожує.

  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 27 січня 2026 Фото: Одеська ОВА

Пізніше Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Також є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

"Пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків і приватні будинки. В результаті влучень виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще – дитячий садок", – зазначив начальник ОВА.

Лисак також повідомив, що співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багато мешканців евакуйовані.

"Найскладніша ситуація на одній з локацій в Хаджибейському районі – там зруйнована частина житлового будинку. Попередньо під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", - додав чиновник.

Дивіться відео - Кадри наслідків нічної атаки на Одесу:

Знімок екрана

Вранці 27 січня в Одеській ОВА повідомили, що в результаті обстрілу пошкоджено: об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждали 22 особи, серед них 14 – легкого ступеня важкості.

Усі екстрені служби працюють на місцях попадань із самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Співробітники ЖКС ліквідують наслідки атаки. Мешканцям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на одержання компенсації за державною програмою "ЄВідновлення", а також із міського бюджету.

Дрони завдали удару по Одесі, зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути люди
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. Обійшлося без постраждалих.

Під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК. Через обстріли без електропостачання залишилися близько 47 тисяч сімей.

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне – РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Львівську область: під удар потрапила інфраструктура, що відомо

РФ атакувала Львівську область: під удар потрапила інфраструктура, що відомо

08:59Україна
Німеччина не передаватиме Україні Patriot: Пісторіус пояснив позицію щодо ППО

Німеччина не передаватиме Україні Patriot: Пісторіус пояснив позицію щодо ППО

08:38Війна
В Україні запроваджено аварійні відключення: як відключають світло 27 січня

В Україні запроваджено аварійні відключення: як відключають світло 27 січня

08:25Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні, 27 січня: Щурам - роздоріжжя, Зміям - лінь

Китайський гороскоп на сьогодні, 27 січня: Щурам - роздоріжжя, Зміям - лінь

Останні новини

09:09

П'ять знаків зодіаку, які не можуть жити без саду і городу

09:06

Новий графік відключень для Одеси та області: коли не буде світла 27 січняФото

08:59

РФ атакувала Львівську область: під удар потрапила інфраструктура, що відомо

08:48

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 січня (оновлюється)

08:45

Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
08:38

Німеччина не передаватиме Україні Patriot: Пісторіус пояснив позицію щодо ППО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

В Україні запроваджено аварійні відключення: як відключають світло 27 січня

08:10

Як РФ загрузла у війні проти УкраїниПогляд

Реклама
08:08

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

08:00

Прогриміли десятки вибухів: безпілотники атакували Краснодарський край і Курськ

07:56

З хлопчика в юнака: син Максима Галкіна перетворюється на мінікопію батька

06:52

Дрони завдали удару по Одесі, зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути людиФотоВідео

06:10

Чого хоче досягти ПутінПогляд

05:55

Слідом за Анджеліною Джолі: зірка "Сутінків" залишає Голлівуд

05:23

Гора смачного печива без борошна за 25 хвилин: рецепт з чотирьох інгредієнтів

04:55

5 дуже суворих заборон: що не можна робити у свято 27 січня

04:30

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці суриката в капелюсі за 49 секунд

03:30

Як вибрати якісний диван: п'ять головних ознак надійних меблів

Реклама
03:00

Погода різко почне змінюватись: названа дата потепління

02:12

Головний тренд 2026 року: колір манікюру, який притягує успіх і достатокФото

02:02

Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається

01:36

На Львівщині світла не буде до 9 годин: графіки відключень на 27 січня

01:24

Вареники і борщ за смаком: які українські страви сподобалися британцевіВідео

00:31

Відому російську актрису госпіталізували через болісні напади гикавки

00:27

Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення - деталі

00:16

Як у Києві повертатимуть тепло і світло після атак: Шмигаль назвав рішення

26 січня, понеділок
23:39

"Ви бачите бар'єри": оскароносна Наталі Портман розкритикувала "Оскар-2026"

23:14

Трамп може схвалити передачу Україні ракет Tomahawk: ЗМІ дізналися умову

22:48

Новий графік відключень для Запорізької області - коли не буде світла 27 січня

22:31

"Довелося випікати їх": Елтон Джон створив прикрасу зі своєї колінної чашечки

21:56

Годин зі світлом мало: графіки відключень для Полтавщини на 27 січня

21:54

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 27 січня

21:24

"Низько схиляю голову": помер відомий український поет і публіцист

21:20

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та мобілізації - на який термін

21:15

Експерти розкрили, який режим прання "з’їдає" найбільше світла: відповідь здивує

20:41

Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжнє призначення здивує багатьох

20:32

"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

20:20

Коли Україна була імперією – нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

Реклама
20:07

Росія атакувала Шахедом багатоповерхівку у Кривому Розі - перші деталі

19:45

Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

19:30

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

19:28

Педагоги розриваються між дітьми: вчителька назвала найгірший формат навчання у 2026

19:19

Україна готується до наступної тристоронньої зустрічі: Зеленський назвав дату

19:10

Яка головна перешкода миру в Україні?Погляд

19:04

"Будуть м'якші графіки": експерт назвав терміни покращення ситуації зі світлом

18:38

РФ вперше вдарила по Києво-Печерській Лаврі: у Мінкульті б’ють на сполох, куди влучилиВідео

18:34

Називалося на честь кілера і агента КДБ майже 50 років - що це за місто України

18:25

Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти