Дрони завдали удару по Одесі, зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути люди

На даний момент відомо про 22-х постраждалих внаслідок ворожої атаки.

https://glavred.net/ukraine/drony-udarili-po-odesse-razrushen-zhiloy-dom-pod-zavalami-mogut-byt-lyudi-10735685.html Посилання скопійоване

Дрони РФ атакували Одесу вночі: є постраждалі / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

Дрони атакували Одесу та область

У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку

Під завалами можуть перебувати люди

Пошуково-рятувальні роботи тривають без зупинки

В ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу та область. В результаті ворожого удару є постраждалі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Під завалами можуть бути люди.

За даними Одеської ОВА, в ніч на 27 січня ворог атакував місто і область дронами. Повітряні сили повідомляли про рух російських безпілотників з акваторії Чорного моря. Під загрозою перебували Білгород-Дністровський, Овідіополь, Маяки, а після другої години ночі і сама Одеса.

відео дня

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик

Постраждала жінка. Вона отримала осколкові поранення і була госпіталізована до медичного закладу. Ще одна жінка деблокована. Її життю нічого не загрожує.

Пізніше Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. Також є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

"Пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків і приватні будинки. В результаті влучень виникли масштабні пожежі. Пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. А ще – дитячий садок", – зазначив начальник ОВА.

Лисак також повідомив, що співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багато мешканців евакуйовані.

"Найскладніша ситуація на одній з локацій в Хаджибейському районі – там зруйнована частина житлового будинку. Попередньо під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", - додав чиновник.

Дивіться відео - Кадри наслідків нічної атаки на Одесу:

Вранці 27 січня в Одеській ОВА повідомили, що в результаті обстрілу пошкоджено: об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждали 22 особи, серед них 14 – легкого ступеня важкості.

Усі екстрені служби працюють на місцях попадань із самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Співробітники ЖКС ліквідують наслідки атаки. Мешканцям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на одержання компенсації за державною програмою "ЄВідновлення", а також із міського бюджету.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. Обійшлося без постраждалих.

Під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК. Через обстріли без електропостачання залишилися близько 47 тисяч сімей.

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири – пошкоджені. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне – РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред