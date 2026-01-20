"Шахеди" не зупинити лише перехоплювачами: експерт назвав ефективнішу тактику

По кожних повітряних цілях є різні засоби протиповітряної оборони.

https://glavred.net/ukraine/shahedy-ne-ostanovit-tolko-perehvatchikami-ekspert-nazval-bolee-effektivnuyu-taktiku-10733870.html Посилання скопійоване

Перехоплювачі не можуть розв'язати проблему Шахедів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ODIN I UA miltech project

Основні тези:

Дрони‑перехоплювачі не здатні зупинити масові атаки "Шахедів"

Легкомоторна авіація ефективніше полює на повільні БПЛА, ніж F‑16

Мала ППО має розвиватися як ключовий елемент оборони

Призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил із фокусом на малу ППО та перехоплення дронів є своєчасним і стратегічно правильним кроком. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Дрони-перехоплювачі не вирішують проблему повністю

За словами Гетьмана, перехоплювальні БПЛА — важливий елемент оборони, але вони не здатні самостійно зупинити масовані атаки "Шахедів". Якщо противник запускає сотні чи тисячі дронів одночасно, потрібна величезна кількість операторів і техніки.

відео дня

Він наголосив, що проти кожного типу повітряної загрози має застосовуватися свій інструмент, а мала ППО повинна розвиватися паралельно з іншими засобами оборони.

Легкомоторна авіація показує неочікувану ефективність

Гетьман звернув увагу на те, що у боротьбі з "Шахедами" добре проявили себе легкі літаки та гелікоптери. На відміну від винищувачів, таких як F-16, вони мають значно кращі можливості для маневрування на малих швидкостях.

Експерт навів розрахунки:

пілот F-16 має лише 0,8 секунди, щоб зреагувати на "Шахед" на догінному курсі;

на зустрічному чи боковому — 0,2 секунди, що дорівнює межі людської м’язової реакції.

Саме тому, за його словами, навіть прості спортивні або легкомоторні літаки можуть бути ефективнішими у перехопленні повільних ударних БПЛА.

Комплексний підхід — єдиний шлях

Гетьман підкреслив, що успішна протидія російським дронам потребує поєднання різних засобів: від малої ППО та перехоплювачів до авіації та класичних систем ППО. Лише така багаторівнева модель здатна забезпечити надійний захист українського неба.

Нова тактика ударів РФ по Україні - думка експерта

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів і власників літаків" Геннадій Хазан підкреслив у ефірі телеканалу Київ24, що Росія змінила підхід до проведення повітряних атак.

"Окупанти дедалі частіше застосовують безпілотники на надмалих висотах. Така тактика значно ускладнює їхнє виявлення засобами протиповітряної оборони та водночас підвищує ризики для цивільного населення. Дрони стають менш помітними для радарів, але більш небезпечними для мирних мешканців", — зазначив експерт.

За словами Хазана, це свідчить про адаптацію противника до українських систем ППО та зміну стратегії ураження, що робить питання захисту населення особливо актуальним.

Модернізація російських дронів - новини за темою

Раніше Главред розповідав, що росіяни вдосконалюють "Шахеди", встановлюючи на них ПЗРК, тим самим збільшуючи бойову частину на безпілотниках до 90 кг. У відповідь українські фахівці готують власні розробки, щоб знищувати ворога.

Також армія країни-агресора Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Нагадаємо, що українські розвідники розкрили секрети російського БПЛА типу "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Як йдеться у повідомленні ГУР, цей безпілотник є аналогом іранського реактивного дрона Shahed-238.

Варто також прочитати таке:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред