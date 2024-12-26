В Україні із січня медогляд можна буде пройти онлайн: деталі реформи

За новою системою оцінки повсякденного функціонування люди з інвалідністю зможуть обирати між очним і заочним форматом медогляду.

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З нового року медогляд можна буде пройти дистанційно / Колаж Главреда. Фото: МОЗ, kramrayon.com.ua

Коротко:

Способи оцінювання функціонування людини

За таких діагнозів можливе заочне оцінювання

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідуються медико-соціальні експертизи, замість них працюватиме цифровізована система оцінки повсякденного функціонування людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

У міністерстві розповідають, що з нового року, залежно від обставин і потреб людини, пройти оцінювання функціонування можна буде в кілька способів:

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очно - безпосередньо в закладі охорони здоров'я;

дистанційно - за допомогою методів і засобів телемедицини;

заочно - за наданими людиною документами, без її особистої присутності;

виїзний огляд - експертна команда за потреби може виїхати до місця перебування або лікування пацієнта.

Для заочного оцінювання потрібно буде надати експертній команді повну і правдиву медичну документацію, що підтверджує діагноз. Зазначається, що його проводитимуть насамперед для військовослужбовців, учасників бойових дій та пацієнтів із захворюваннями, дефектами або порушеннями функцій органів.

Заочне оцінювання можливе за таких діагнозів:

злоякісні новоутворення III-IV стадії (підтверджені КТ/МРТ або гістологією);

хвороби крові, кровотворних органів; туберкульоз;

діагнози, ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією;

набута відсутність кінцівок;

стан після трансплантації органів або імплантації кардіостимулятора;

вроджені порушення;

печінкові хвороби.

Заочний формат обиратимуть, якщо людина не наполягатиме на очному медогляді.

В окремих випадках експертна команда може виїхати для оцінки на місце перебування людини. Такий формат передбачено для пацієнтів, які мають документально підтверджені серйозні обмеження рухливості, або військовослужбовців та учасників бойових дій, чий стан не відповідає критеріям заочного медогляду.

У міністерстві зазначили, що лікар або голова військово-лікарської комісії може скерувати пацієнта на оцінку повсякденного функціонування, коли настає термін повторного огляду або захворювання набуває стійкого чи незворотного характеру.

Реформування МСЕК - останні новини України

Як повідомляв Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Зокрема, висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ), що забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу та прискорить ухвалення рішень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів затвердив два законопроєкти, пов'язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб із повною втратою працездатності, а також значне збільшення термінів лікування та реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що комплексні зміни щодо МСЕК відбудуться з 01 січня 2025 року.

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Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) - спеціальна установа в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, зумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що спричиняють обмеження життєдіяльності, пише

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