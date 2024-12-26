Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні із січня медогляд можна буде пройти онлайн: деталі реформи

Віталій Кірсанов
26 грудня 2024, 20:54
124
За новою системою оцінки повсякденного функціонування люди з інвалідністю зможуть обирати між очним і заочним форматом медогляду.
медогляд, МСЕК
З нового року медогляд можна буде пройти дистанційно / Колаж Главреда. Фото: МОЗ, kramrayon.com.ua

Коротко:

  • Способи оцінювання функціонування людини
  • За таких діагнозів можливе заочне оцінювання

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідуються медико-соціальні експертизи, замість них працюватиме цифровізована система оцінки повсякденного функціонування людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

У міністерстві розповідають, що з нового року, залежно від обставин і потреб людини, пройти оцінювання функціонування можна буде в кілька способів:

відео дня
  • очно - безпосередньо в закладі охорони здоров'я;
  • дистанційно - за допомогою методів і засобів телемедицини;
  • заочно - за наданими людиною документами, без її особистої присутності;
  • виїзний огляд - експертна команда за потреби може виїхати до місця перебування або лікування пацієнта.

Для заочного оцінювання потрібно буде надати експертній команді повну і правдиву медичну документацію, що підтверджує діагноз. Зазначається, що його проводитимуть насамперед для військовослужбовців, учасників бойових дій та пацієнтів із захворюваннями, дефектами або порушеннями функцій органів.

Заочне оцінювання можливе за таких діагнозів:

  • злоякісні новоутворення III-IV стадії (підтверджені КТ/МРТ або гістологією);
  • хвороби крові, кровотворних органів; туберкульоз;
  • діагнози, ускладнені геміплегією, параплегією або тетраплегією;
  • набута відсутність кінцівок;
  • стан після трансплантації органів або імплантації кардіостимулятора;
  • вроджені порушення;
  • печінкові хвороби.

Заочний формат обиратимуть, якщо людина не наполягатиме на очному медогляді.

В окремих випадках експертна команда може виїхати для оцінки на місце перебування людини. Такий формат передбачено для пацієнтів, які мають документально підтверджені серйозні обмеження рухливості, або військовослужбовців та учасників бойових дій, чий стан не відповідає критеріям заочного медогляду.

У міністерстві зазначили, що лікар або голова військово-лікарської комісії може скерувати пацієнта на оцінку повсякденного функціонування, коли настає термін повторного огляду або захворювання набуває стійкого чи незворотного характеру.

Реформування МСЕК - останні новини України

Як повідомляв Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Зокрема, висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ), що забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу та прискорить ухвалення рішень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів затвердив два законопроєкти, пов'язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб із повною втратою працездатності, а також значне збільшення термінів лікування та реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що комплексні зміни щодо МСЕК відбудуться з 01 січня 2025 року.

Читайте також:

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) - спеціальна установа в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, які підтверджують стійке порушення функцій організму, зумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що спричиняють обмеження життєдіяльності, пише

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

медогляд инвалидность Міністерство охорони здоров'я України новини України МСЕК
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

22:00Україна
Нова застава у 402 млн грн: ексначальника Борисова знову відправили в СІЗО

Нова застава у 402 млн грн: ексначальника Борисова знову відправили в СІЗО

20:32Україна
Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують мокрий сніг та дощ

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують мокрий сніг та дощ

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Гороскоп на завтра 27 грудня: Дівам - несподіваний прибуток, Терезам - велика удача

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Півням - виснаження, Щурам - тривога

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

"Я що, слинявчик": дочка Кіркорова розповіла, як її карає татко-Філіп

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

Останні новини

22:10

Сєдокова вкрала телефон Яніса Тімми, щоб не сісти до в'язниці: друг видав деталі

22:00

У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у ДніпріВідео

21:57

Крістіна Орбакайте остаточно відмовилася від РФ - Пугачова відреагувала

21:54

В Україні відновили бронювання через "Дію": схема броні працівника

21:47

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили важливий для окупантів комплекс

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
21:33

Колишня учасниця "Холостяка" виходить заміж

20:54

В Україні із січня медогляд можна буде пройти онлайн: деталі реформи

20:52

Чому собаки все винюхують: неочікуване пояснення вчених

20:32

Нова застава у 402 млн грн: ексначальника Борисова знову відправили в СІЗО

Реклама
19:55

Як зберігати борошно роками: незвична порада досвідченої господині

19:41

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують мокрий сніг та дощ

19:24

За яких умов РФ може застосувати "Орешник": Путін розкрив свої цинічні плани

19:21

Графік вимкнення світла 27 грудня: ситуація в енергосистемі значно покращилась

19:10

Як катастрофа з літаком у Казахстані стане проблемою для ПутінаПогляд

19:05

Укрпошта різко підвищує тарифи: відправлення яких посилок стане дорожчим

19:03

Амадор Лопес упав зі сцени і опинився в лікарні

18:57

Перевершив Магучіх, але СРСР зламав йому життя: історія українського рекордсмена

18:44

РФ лякає наступом на Херсон: у РНБО озвучили ключовий задум ворога

18:29

Від запеченої скумбрії до голлівудського салату від Євгена Клопотенка: з чим смакувати новорічний випуск шоу "Я люблю Україну" 31 грудня

18:15

Що означає, якщо кішка ходить по будинку і нявкає: на що варто звернути увагу

Реклама
17:55

Прийдуть біди та нещастя: 3 заборони, які не можна порушувати 27 грудня

17:43

Чи можливий масований обстріл України на Новий рік: Мусієнко дав свій прогноз

17:30

Зможе кожен: як перевірити справжнє вершкове масло чи ні в домашніх умовах

16:47

Удар по командному пункту РФ у Льгові: загинув заступник командира бригади і 17 військових

16:22

Що робити із речами померлого до 40 днів: спеціалісти назвали декілька варіантів

16:17

Готовність підтримувати Україну до перемоги різко падає у західній Європі – The Guardian

16:05

Літак, що впав у Казахстані, збила російська ракета - Euronews

15:14

Ворог штурмує наші позиції навіть на самокатах і "Жигулях" - командувач Нацгвардії

15:12

Багато господинь помиляються: на якому режимі прати постільну білизну

14:51

Ціни набирають обертів: в Україні різко подорожчав популярний овоч

14:13

Що означає, якщо впала ялинка: що, згідно з прикметами, принесе успіх чи негатив

14:11

"Нам не потрібні удари по Москві": експерт сказав, що спровокує громадянську війну в РФ

13:55

Чому мусульманам не можна їсти свиню: яка насправді причина відмови

13:55

Асма помирає: дружина Башара Ассада хвора на рак і перебуває в ізоляції в Москві

13:28

Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

13:17

Ніякої ковбаси та м'яса: оригінальний рецепт салату "Олів'є"Відео

13:17

Де 3 відмінні деталі: чим відрізняються дві картинки – треба вгадати за 10 секунд

12:42

"На згадку про нього": Анна Сєдокова прийняла рішення після смерті колишнього чоловіка

12:30

Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

12:23

Армія РФ вдарила по центральному ринку Нікополя: багато пораненихФото

Реклама
12:21

"Час працює проти Кремля": Путін хоче діалогу, але Трамп не поспішає – Загородній

12:02

Підприємство з Кривого Рогу поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників на 30 млн

11:40

Альбіна Джанабаєва показала обличчя доньки від Валерія Меладзе - подробиці

11:35

У Криму дрон вразив корабель, який РФ захопила у 2014 році - що відомо

11:32

ЗСУ потужно вдарили по російському об’єкту ВПК у Ростовській області: подробиці

11:12

Після скасування воєнного стану на Україну чекає проблема: демограф сказала, у чому справа

11:00

Що робити, якщо в орхідеї жовтіє листя: як повернути неймовірне цвітіння

10:58

Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгу новини компанії

10:51

Сяюча Кейт Міддлтон з'явилася на публіці

10:37

Ситуація складна: росіяни хочуть захопити Куп'янськ та оточити ЗСУ - подробиці

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти