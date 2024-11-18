Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК: що змінилося

Основне:
- Засідання МСЕК можна відвідувати в онлайн-форматі
- Медичні висновки будуть заносити в електронну систему
- Засідання МСЕК можуть відвідувати лікарі пацієнтів та адвокати
У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Згідно з законом № 11225, введено нові правила, які дозволяють проходити засідання МСЕК в онлайн-форматі, що суттєво зменшує витрати часу та коштів для пацієнтів.
Тепер для встановлення інвалідності не обов'язкова особиста присутність. Висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), яка забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу і прискорить ухвалення рішень.
Також законопроєкт дозволяє адвокатам та уповноваженим представникам бути присутніми на засіданнях медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Законодавство також дозволяє пацієнтам запрошувати своїх лікарів на ці засідання, де вони матимуть можливість документувати процес за допомогою фото- та відеознімання, а також мати доступ до підготовлених комісією документів, що стосуються їхніх справ.
Корупційні скандали в МСЕК - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співробітники СБУ та Нацполіції затримали посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Згідно з повідомленням пресслужб, затримані брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів, аби надавати військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки для уникнення призову.
Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування повідомляв, що зараз в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Там наголосили, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.
Нещодавно ДБР повідомило про підозру високопосадовцю Львівської обласної МСЕК, яка підозрюється у декларуванні неправдивої інформації на суму кілька мільйонів гривень.
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Що таке МСЕК?
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.
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