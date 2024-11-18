Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК: що змінилося

Тепер для встановлення інвалідності не обов'язкова особиста присутність.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-podpisal-zakon-ob-usovershenstvovanii-raboty-msek-chto-izmenilos-10615343.html Посилання скопійоване

Як буде працювати нова система МСЕК / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Основне:

Засідання МСЕК можна відвідувати в онлайн-форматі

Медичні висновки будуть заносити в електронну систему

Засідання МСЕК можуть відвідувати лікарі пацієнтів та адвокати

У понеділок, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Згідно з законом № 11225, введено нові правила, які дозволяють проходити засідання МСЕК в онлайн-форматі, що суттєво зменшує витрати часу та коштів для пацієнтів.

відео дня

Тепер для встановлення інвалідності не обов'язкова особиста присутність. Висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), яка забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу і прискорить ухвалення рішень.

Також законопроєкт дозволяє адвокатам та уповноваженим представникам бути присутніми на засіданнях медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Законодавство також дозволяє пацієнтам запрошувати своїх лікарів на ці засідання, де вони матимуть можливість документувати процес за допомогою фото- та відеознімання, а також мати доступ до підготовлених комісією документів, що стосуються їхніх справ.

Корупційні скандали в МСЕК - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співробітники СБУ та Нацполіції затримали посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Згідно з повідомленням пресслужб, затримані брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів, аби надавати військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки для уникнення призову.

Офіс генерального прокурора за підсумками внутрішнього розслідування повідомляв, що зараз в органах прокуратури всіх рівнів працюють 523 людини з інвалідністю. Там наголосили, що цей показник становить менш ніж 6% від загальної чисельності прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.

Нещодавно ДБР повідомило про підозру високопосадовцю Львівської обласної МСЕК, яка підозрюється у декларуванні неправдивої інформації на суму кілька мільйонів гривень.

Читайте також:

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред