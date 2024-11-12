Ліквідація МСЕК: в уряді розповіли, як працюватиме нова система

В уряді наголошують, що нова система, яка прийде на заміну МСЕК буде прозорою та орієнтованою на повернення людини до активного життя.

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Стали відомі деталі роботи нового механізму, який замінить МСЕК / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ДБР

Про що сказав Шмигаль:

Бюрократична система МСЕК буде скасована

Нова система, що замінить МСЕК буде повністю цифровізована

В новій моделі існуватиме 3 категорії оцінки стану пацієнта

Стара бюрократична система МСЕК буде скасована. Її замінить нова система, спрямована на цифровізацію та результативність, з акцентом на максимально можливу реабілітацію, повернення людини до активного життя і адаптацію робочих місць до індивідуальних потреб. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів затвердив два законопроекти, пов’язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб з повною втратою працездатності, а також значне збільшення строків лікування і реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.

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Розмір виплат у випадку втрати працездатності буде визначатися на основі оцінки стану здоров’я людини.

"Розмір виплат для людей із повною стійкою втратою працездатності порівняно з нинішнім суттєво зросте", – додав Шмигаль.

Для осіб із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсуватиме різницю між зарплатою, яку людина отримувала до настання страхового випадку, та тією, яку має після повернення на роботу.

Запропоновані зміни також продовжують оплачуваний період лікування та реабілітації – з 4 місяців до 1,5 року та гарантують захист від звільнення на весь час лікування.

"Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби", - додав глава уряду.

У багатопрофільних лікарнях лікарі як частина експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя", – наголосив Шмигаль.

Статус інвалідності зберігається, що гарантує право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку у працевлаштуванні.

Шмигаль наголошує, що це не просто зміни в системі, а створення нової концепції соціальної підтримки, зосередженої на трьох ключових цілях:

відновлення здоров’я;

забезпечення можливостей для роботи та самодостатності;

надання необхідної соціальної підтримки.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Ліквідація МСЕК в Україні - що відомо про корупційні скандали в МСЕК

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співробітники СБУ та Нацполіції затримали посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Згідно з повідомленням пресслужб, затримані брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів, аби надавати військовозобов'язаним фіктивні медичні довідки для уникнення призову.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру високопосадовцю Львівської обласної МСЕК, яка підозрюється у декларуванні неправдивої інформації на суму кілька мільйонів гривень, про що пресслужба ДБР повідомила 11 листопада.

Офіс генерального прокурора інформує, що наразі в органах прокуратури всіх рівнів працює 523 особи з інвалідністю. Це становить менш ніж 6% від загальної кількості прокурорів і не перевищує 10% по прокуратурах.

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