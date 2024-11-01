Реформа МСЕК: міністр сказав, коли та хто замінить систему

Головні тези:
- Готується законопроект про заміну системи МСЕК
- Понад 500 МСЕК замінить команда лікарів-експертів
- Нова система буде цифровізована
Систему медико-соціальних експертних комісій в Україні реформують. МСЕК замінить команда лікарів-експертів. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
За його словами, сьогодні, 1 листопада, у Верховній Раді виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він розкрив деталі реформи МСЕК.
Міністр підкреслив, що готується відповідний законопроект про заміну системи медико-соціальних експертних комісій. Проект закону вже розглядає уряд, потім його зареєструють у парламенті.
У рамках реформи понад 500 МСЕК в Україні замінить команда лікарів-експертів.
Нова система буде максимально цифровізована, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор.
Ляшко пообіцяв комплексні зміни по МСЕК з 01 січня 2025 року.
"До цього система буде працювати як працювала, з певними точковими поліпшеннями", - додав він.
Що таке МСЕК?
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.
Реформа системи МСЕК - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав важливий указ, який передбачає ліквідацію МСЕК після скандалу з інвалідністю для прокурорів.
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що люди, які нині очолюють МСЕК не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій.
Крім того, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про те, що функції Центральної МСЕК покладено на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
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