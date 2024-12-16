В Україні створено альтернативу МСЕК: відома карта закладів

В Україні визначили перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-sozdana-alternativa-msek-izvestna-karta-zavedeniy-10622978.html Посилання скопійоване

Реформування МСЕК / колаж: Главред, фото: facebook.com/viktor.liashko, скріншот

Ключові тези:

В Україні створили команди, які замінять МСЕК

Ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні

Всього було створено 1348 експертних команд

Міністерство охорони здоров'я створило команди з оцінювання функціонування осіб. Вони замінять МСЕК. Про це йдеться в дописі Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Там розповіли, що було визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. Наразі ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

відео дня

Зазначається, що нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.

"Всього було створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Ці команди сформовані за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична", - наголосили у відомстві.

Крім того, також було визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Перелік закладів / фото: скріншот

Реформування МСЕК - останні новини України

Як повідомляв Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Зокрема, висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), яка забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу і прискорить ухвалення рішень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів затвердив два законопроекти, пов’язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб з повною втратою працездатності, а також значне збільшення строків лікування і реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що комплексні зміни по МСЕК відбудуться з 01 січня 2025 року.

Читайте також:

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред