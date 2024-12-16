В Україні створено альтернативу МСЕК: відома карта закладів

Ключові тези:
- В Україні створили команди, які замінять МСЕК
- Ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні
- Всього було створено 1348 експертних команд
Міністерство охорони здоров'я створило команди з оцінювання функціонування осіб. Вони замінять МСЕК. Про це йдеться в дописі Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Там розповіли, що було визначено перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. Наразі ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.
Зазначається, що нові заклади обрані таким чином, щоб бути максимально доступними для людей і водночас відповідати сучасним стандартам якості медичних послуг.
"Всього було створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів. Це втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК. Ці команди сформовані за такими спеціалізаціями: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична", - наголосили у відомстві.
Крім того, також було визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.
Реформування МСЕК - останні новини України
Як повідомляв Главред, 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи Медико-соціальної експертної комісії. Зокрема, висновки комісій заноситимуться в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), яка забезпечить швидший доступ до даних для лікарів, підвищить прозорість процесу і прискорить ухвалення рішень.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів затвердив два законопроекти, пов’язані з ліквідацією медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Вони передбачають підвищення виплат для осіб з повною втратою працездатності, а також значне збільшення строків лікування і реабілітації для тих, хто має тимчасову втрату працездатності.
Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що комплексні зміни по МСЕК відбудуться з 01 січня 2025 року.
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Що таке МСЕК?
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.
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