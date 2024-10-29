Що буде з очільниками МСЕК після оновлення системи: відповідь МОЗу

Лікарі, які нині працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу у лікарні з 1 січня 2025 року.

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Очільників МСЕК не допустять до роботи в новій системі комісій / Колаж Главреда. Фото: МОЗ, kramrayon.com.ua

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Що буде з очільниками МСЕК

Які зміни відбудуться у МСЕК

Які справи про інвалідність переглядатиме комісія

Люди, які нині очолюють МСЕК не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), повідомляє Суспільне.

Водночас зазначається, що лікарі, які нині працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики.

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Відповідна зміна необхідна, аби експертизу проводили лікарі з актуальним рівнем медичних знань. Справи, які були прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть комісії зі збереженням черги розгляду.

Також зазначається, що переглядатимуть лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 жовтня правоохоронні органи викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку зберігалися майже 600 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою двох міністрів щодо ситуації через інвалідність для прокурорів. Мова йде про міністра про міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та міністра соцполітики Оксани Жолнович.

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