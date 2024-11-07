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Вилучили майже 20 тис. доларів: посадовицю Центральної МСЕК спіймали на хабарі

Марія Николишин
7 листопада 2024, 12:26оновлено 7 листопада, 13:53
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Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.
Вилучили майже 20 тис. доларів: посадовицю Центральної МСЕК спіймали на хабарі
Затримання посадовиці МСЕК / колаж: Главред, фото: Національна поліція, Офіс Генерального прокурора

Головне:

  • Посадовицю МСЕК затримали на хабарі
  • За 2 тис. доларів вона обіцяла сприяти військовозобов’язаному в отриманні інвалідності
  • Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. доларів

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що на одержані хабару викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України".

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За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис. доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності.

"Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.

  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Офіс Генерального прокурора
  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Офіс Генерального прокурора
  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Офіс Генерального прокурора
  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Національна поліція
  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Національна поліція
  • Затримання посадовиці Центральної МСЕК
    Затримання посадовиці Центральної МСЕК фото: Національна поліція

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандал із МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у голови хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли приховані мільйони гривень на рахунках у польському банку Pekao.

У керівниці Миколаївської обласної МСЕК СБУ знайшла понад 450 тис. доларів США, колекцію ювелірних виробів і російський паспорт її сина.

Крім того, 29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

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