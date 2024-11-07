Вилучили майже 20 тис. доларів: посадовицю Центральної МСЕК спіймали на хабарі

Головне:
- Посадовицю МСЕК затримали на хабарі
- За 2 тис. доларів вона обіцяла сприяти військовозобов’язаному в отриманні інвалідності
- Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. доларів
Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що на одержані хабару викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України".
За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис. доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності.
"Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.
Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.
Що таке МСЕК?
Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.
Скандал із МСЕК - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у голови хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли приховані мільйони гривень на рахунках у польському банку Pekao.
У керівниці Миколаївської обласної МСЕК СБУ знайшла понад 450 тис. доларів США, колекцію ювелірних виробів і російський паспорт її сина.
Крім того, 29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.
Читайте також:
- Скандали зі МСЕК: Подоляк розповів, як потрібно покарати прокурорів
- Процедуру проходження МСЕК спростили: Верховна Рада ухвалила закон
- Що буде з очільниками МСЕК після оновлення системи: відповідь МОЗу
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред