Брали хабарі до 10 тисяч доларів: затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК

Фігуранти за гроші виготовляли фіктивні медичні висновки.

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Затримання чиновників МСЕК / колаж: Главред, фото: СБУ, Нацполіція

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У трьох областях України затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК

Вони були учасниками схеми ухилення від мобілізації

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення

У різних регіонах України ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК. Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції.

Зазначається, що затримані посадовці брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів США, щоб "допомогти" військовозобов'язаним уникнути призову. Вони виготовляли фіктивні медичні висновки.

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У Кропивницькому "на гарячому" спіймали хірурга та за сумісництвом члена ВЛК. Він отримував гроші за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

На Дніпропетровщині викрили очільницю відділення місцевої лікарні. Вона брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов'язаних, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

За даними слідства, військовозобов'язаний брат зміг оформити відстрочку від мобілізації завдяки інвалідності його 29-річної сестри. Жінка уже тривалий час лікувалася, але посадовиця вимагала кошти, щоб вплинути на рішення МСЕК.

"На Харківщині підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року. Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності", – додали у СБУ.

Повідомляється, що усім фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, підробленні документів та зловживанні впливом.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру високопосадовиці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

Крім того, ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

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Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

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