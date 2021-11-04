В Україні рекордно здорожчало м'ясо: на що доведеться розщедритися

В Україні злетіли ціни на м'ясо / УНІАН

В українських магазинах і на ринках рекордно подорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік зросло в ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.

Згідно з опублікованими даними, якщо в грудні минулого року куряче філе в середньому коштувало 91,71 грн за кілограм, то у вересні 2021 року його ціна становить 115,1 грн за кілограм (подорожчало з початку року на 25,5%).

Також майже на 20% піднялася вартість кілограма яловичина. Якщо в грудні минулого року яловичина в середньому коштувала 144,82 грн за кілограм, то у вересні 2021 року її ціна становить 172,04 грн за кілограм (ціна зросла з початку року на 18,8%).

Ціна на свинину, у порівнянні з минулим роком, додала у вартості майже 8%. У грудні минулого року свинина в середньому коштувала 115,86 грн за кілограм, а у вересні – 124,45 грн за кілограм (подорожчала на 7,4%).

За словами експертів, головна причина здорожчання м’яса в Україні – зменшення виробництва, а також здорожчання енергоносіїв. Вони застерігають, що ціни будуть зростати і надалі.

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Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на харчові продукти у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед харчових продуктів найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.

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