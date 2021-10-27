В Україні злетіли ціни на популярний різновид м'яса

В Україні подорожчала яловичина / ua.depositphotos.com

У нашій країні різко злетіли ціни на яловичину - станом на сьогодні ціна м'яса сягає 255 гривень за кілограм.

Причина стрімкого зростання цін - зменшення поголів'я великої рогатої худоби, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу на своїй сторінці в Facebook.

За роки незалежності України поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 88%, а з початку 2021 року - на 6,7%.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2021 року в країні налічується 3,1 млн голів (у тому числі 1,6 млн корів).

"Чисельність поголів'я великої рогатої худоби в Україні демонструє скорочення протягом багатьох років, що ставить під питання функціонування галузі в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

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Спочатку 2021 року середні ціни на вироби з яловичини продемонстрували наступне зростання (ціни станом на 25 жовтня):

гуляш з яловичини подорожчав на 40% до 230,28 грн / кг;

ребра - на 44% до 140,48 грн / кг;

вирізка з яловичини - на 28% до 255 грн/кг.

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Середньостатистичний українець за рік споживає 53,8 кг м'яса, 15% з якого - яловичина. При цьому зі зростанням цін на м'ясо цей відсоток в майбутньому може зменшитися.

Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчав сир - вже зараз він коштує дорожче, ніж, наприклад, у Білорусі. У жовтні ціни на сир в Україні зростуть ще на 5%.

Сировари кажуть, що збільшення ціни на їх продукцію необхідно для виживання виробництва.