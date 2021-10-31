У Києві на ринках почали продавати м'ясо "для Тищенка" по 20 гривень за кілограм

М'ясо для Тищенко / Instagram/kiev_topnews

На ринках стали з'являтися спеціальні пропозиції для народного депутата від Слуги народу Миколи Тищенко, який нещодавно потрапив у конфуз з цінами на продукти.

Тоді він заявив, що купує на Бессарабському ринку в Києві яловичину по 20 грн за кілограм, хоча в реальності м'ясо коштує дорожче.

Судячи з усього, продавці вирішили пожартувати над народним депутатом.

На обрізках, що продаються спеціально для Тищенка, м'яса зовсім небагато.

В основному, це неліквідний товар, який навряд чи можна знайти на прилавках.

Реклама

Такі м'ясні обрізки Тищенко пропонують купити за 20 гривень.

Тищенко про ціни на продукти

Раніше політик зізнався, що йому подобається їсти сало на столичній Бессарабці. Ціна на нього, за словами ресторатора, залежить від шматка.

"Все залежить від того шматка, який залишається. Перший шматок коштує приблизно від 50 до 100 кг. Гречку я купував за 12 гривень за кг, за 28 гривень я купував. Особисто я більше вживаю овочів, м'ясо. Яловичину я купував останній раз від 50 до 70 грн. Але, коли я пройшовся за цінами - можна було купити і за 20 грн", - розповів Тищенко.

читайте також"Золоті" яйця і масло: у листопаді ціни на продукти рекордно злетять

А ось продавці шоковані заявами нардепа і стверджують, що на найдорожчому базарі столиці – Бессарабці – шматок сала коштує від 50 до 200 гривень за кілограм.

Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року порівняно з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед продуктів харчування найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.