В Україні слідом за газом дорожчають продукти харчування та комуналка: божевільні цифри

Ціни лякають / УНИАН

Рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. З початку поточного року ціна на блакитне паливо зросла в 7 разів.

Економісти говорять, що люди будуть вимагати підвищення заробітної плати, бо базові продукти та комуналка виростуть в ціні, пише "ТСН".

"Підвищення ціни на газ, як на базовий енергоресурс, викличе підвищення цін практично на всю продукцію. Для пересічного громадянина, це будуть комунальні послуги, продукти, товари першої необхідності. Як тільки починається інфляційний процес, відразу дорожчає людська праця: люди хочуть підвищення зарплати, хочуть зберегти хоча б колишній рівень прибутку", — пояснив економічний експерт Михайло Крапивко.

Він також додав, що зниження вартості продовольства, товарів та сфери обслуговування українцям варто очікувати тоді, коли "ціна на газ відкотиться назад".

Що і як подорожчало з 2020 року

Середні ціни на продукти харчування у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

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За даними Державної служби статистики, серед продуктів харчування найбільше подорожчали:

цукор - на 88,0%,

олія соняшникова - на 71,7%,

яйця - на 60,7%.

Хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сир і сир - на 7,9%, Риба і рибопродукти - на 7, 4%, овочі - на 1,7%.

Однак українцям доведеться платити більше не тільки за основні продукти.

Хліб подорожчає на 15-20%

Керівник всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко вже попередив, що хліб подорожчає на 20% і це неминуче.

Як пояснив Дученко, 90% великих і майже всі малі підприємства з виробництва хліба використовують природний газ, одночасно блакитне паливо становить 60% їх енергоспоживання, а електроенергія — 40%.

Огірки, помідори та інші овочі

У зимовий і весняний періоди 2022 року в Україні можуть рекордно подорожчати тепличні огірки, помідори та інші овочі.

читайте такожЦіни на продукти, газ і послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчалоСеред основних причин - різке підвищення цін на газ та інші енергоносії, необхідні для теплиць, подорожчання добрив і міжнародних перевезень. Аналітики повідомляють, що в результаті рекордного зростання цін на газ в Європі вже зараз серйозно страждають тепличні господарства Німеччини, Польщі та інших країн ЄС.

Раніше ми повідомляли, що в Україні подорожчав сир - вже зараз він коштує дорожче, ніж, наприклад, у Білорусі. У жовтні ціни на сир в Україні зростуть ще на 5%.

Сировари кажуть, що збільшення ціни на їх продукцію необхідно для виживання виробництва.