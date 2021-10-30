"Золоті" олія і м'ясо: українців попередили про новий зліт цін

На українців чекає нове зростання цін / УНІАН

В Україні в листопаді 2021 року очікується збільшення роздрібних цін відразу на кілька видів продуктів харчування.

Коли чекати стрибка цін на олію

У листопаді варто очікувати подальше зростання ціни на соняшникову олію, заявила аналітик УКАБ Світлана Литвин виданню Obozrevatel.

За її прогнозом, рослинна олія додасть в ціні 2-3%. Тобто в листопаді соняшникова олія обійдеться в 68-69 грн / літр, розповіла вона.

Зростання цін на м'ясо

В останньому місяці осені може продовжитися і зростання цін на м'ясо — перш за все на яловичину і курятину. Причиною є скорочення обсягів виробництва в 2021 році, а також збільшення податкового навантаження на українське птахівництво. У такому випадку подорожчання може скласти 10-15%, каже Литвин.

У свою чергу член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин не виключив, що курятина і яйця можуть додати в ціні до кінця року трохи більше, ніж свинина і яловичина. Це пояснюється тим, що вартість курятини і яєць безпосередньо залежить від виробника, а ті вже від енергоносіїв.

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За прогнозом Литвин, подорожчання яєць у листопаді очікується на рівні 5%. Тобто, за них будемо платити вже приблизно 37 грн (за десяток).

Подорожчання овочів

Експерти кажуть, що не обійде стороною українців зростання цін на овочі. Скоро споживачі купуватимуть або овочі з тепличних господарств, або імпортовані. Так, вже в наступному місяці очікується зростання вартості на 5-10%, прогнозує Литвин. Але до кінця року подорожчання може бути ще більшим.

"Начебто урожай і непоганий, але ми дуже сильно залежні від світових цін на продовольство. Тому овочі додадуть 20-30% до кінця року. Це традиційні сезонні коливання", - заявив Пендзін.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.