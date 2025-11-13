"Час на боці росіян": Залужний попередив, до чого готується РФ

Росія не планує завершувати війну, навпаки - вона готується до тривалого протистояння.

Залужний вважає, що Росія готується до тривалого протистояння у війні з Україною / Колаж: Главред, фото: Валерій Залужний

Що сказав Валерій Залужний:

Росія не планує завершувати війну

Керівництво Росії продовжуватиме війну довго, щоб досягти своїх незмінних цілей

Україні потрібно перейти до ширшого плану дій - через інновації та технології

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Росія готується до тривалого протистояння, а не завершення війни, тож Україні потрібно перейти до ширшого плану дій.

Про це Залужний сказав під час дискусії, організованої польським дослідницьким центром Eastern Flank Institute.

"Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію. Ми маємо стати сильними, щоб вижити і щоб в наших дітей було майбутнє", - зазначив він.

Залужний попередив, що Росія не готується до завершення війни, навпаки - вона готується до тривалого протистояння.

"Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян", - сказав Залужний.

Він вважає, що без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними.

"Нам потрібен стратегічний зсув - не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в ширший і активніший план саме через інновації та технології", - впевнений колишній головнокомандувач ЗСУ.

Що планують росіяни - думка експерта

Росія вже накопичує ресурси та розглядає різні сценарції нової ескалації. Про це військовий оглядач Іван Тимочко розповів в етері 24 Каналу.

Оглядач зауважив, що Росії приймають закони про безперервну мобілізацію та призов резервістів, що може свідчити про одне - у штабах РФ розглядають варіанти відкриття другого фронту, під який формують необхідні сили.

"Так виглядає, що вони (росіяни - Главред) готуються до відкриття другого фронту. На рівні російських штабів, зокрема генерального штабу, такі документи вже прописані й пропрацьовані. Ці плани змодельовані, і під них зараз готують ресурс", - сказав Тимочко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у листопаді 2025 року спостерігається значне загострення на ділянках фронту на півдні Запорізької області. Росіяни активізували наступ, захопивши щонайменше три населені пункти та примусивши підрозділи України відійти на вигідніші позиції в напрямках Гуляйполя й Олександрівки.

Крім того, ворог здійснив спробу закріпитися на островах Херсонщини. Однак морпіхи 1-го батальйону 40-ї окремої бригади берегової оборони завадили ворогу. Військові повідомили, що провели операцію, яка зруйнувала плани окупантів.

Нагадаємо, росіяни встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це в ніч на 13 листопада повідомили аналітики DeepState.

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

