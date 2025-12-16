Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів.

https://glavred.net/energy/svet-budut-vyklyuchat-ne-vsem-ukrenergo-opublikovalo-novye-grafiki-na-17-dekabrya-10724708.html Посилання скопійоване

Графік відключення світла 17 грудня / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головне:

17 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Обмеження застосовуватимуться не у всіх регіонах

У середу, 17 грудня, в Україні вводять графіки відключення світла. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Графіки погодинних відключень і графіки обмежень потужності будуть введені для промислових і побутових споживачів. Вони діятимуть протягом усієї доби в більшості регіонів України.

відео дня

"Причина введення заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Також енергетики закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключення світла 17 грудня / Инфографика: Главред

Світло вимикатимуть по-новому - що відомо

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що зі списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв вважає, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Він наголосив, що в таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред