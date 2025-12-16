Світло вимикатимуть не всім: Укренерго опублікувало нові графіки на 17 грудня

Головне:
- 17 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії
- Обмеження застосовуватимуться не у всіх регіонах
У середу, 17 грудня, в Україні вводять графіки відключення світла. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.
Графіки погодинних відключень і графіки обмежень потужності будуть введені для промислових і побутових споживачів. Вони діятимуть протягом усієї доби в більшості регіонів України.
"Причина введення заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Також енергетики закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.
Світло вимикатимуть по-новому - що відомо
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.
"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.
Свириденко додала, що зі списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.
Відключення світла - останні новини
Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв вважає, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Він наголосив, що в таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.
Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.
