Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком пішли вгору / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні напередодні новорічних свят помітно подорожчав один із найбільш затребуваних овочів - тепличні помідори.

Як повідомляє спеціалізований аналітичний портал EastFruit, ціни на томати за останній тиждень зросли в середньому на 20%.

Наразі тепличні помідори надходять у продаж по 80-100 грн за кілограм (близько $1,90-2,37), залежно від якості продукції та обсягів поставок. Експерти зазначають, що основною причиною зростання цін стало різке скорочення пропозиції на ринку, пов'язане із завершенням сезону місцевого виробництва.

Додатковий тиск на вартість чинить підвищений передноворічний попит. Покупці активно скуповують тепличні овочі для святкового столу, що посилює дефіцит. Ще одним фактором подорожчання стала висока ціна імпортних томатів, при цьому сама пропозиція зарубіжної продукції залишається обмеженою.

При цьому аналітики звертають увагу, що нинішній рівень цін на помідори практично збігається з показниками кінця грудня минулого року. Найближчим часом темпи зростання вартості можуть сповільнитися, оскільки великі роздрібні мережі та оптові компанії вже майже завершили формування запасів овочів на перші тижні нового року.

