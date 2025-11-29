В Україні знеструмлено понад півмільйона споживачів: хто і де залишився без світла

Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло в домівки українців.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-obestocheny-bolee-polumilliona-potrebiteley-kto-i-gde-ostalsya-bez-sveta-10719767.html Посилання скопійоване

Внаслідок російської атаки є знеструмлення у декількох регіонах / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Головне:

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти в Україні

У столиці без світла залишаються понад 500 тисяч споживачів

Російські окупанти у ніч на 29 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожу атаку потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві уточнили, що ворог атакував енергетичні обʼєкти у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

відео дня

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, де наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити постачання всім абонентам.

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - нагадали в Міненерго.

Коли варто чекати покращення ситуації зі світлом - прогноз експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що енергосистема України поступово повертається до стабільної роботи після масованих ударів російських окупантів. Прогнозується помітне покращення ситуації з електропостачанням.

За його словами, наразі триває активне відновлення енергомереж. Атомні електростанції вже працюють на повну потужність, а високовольтна інфраструктура поступово відновлюється. Процес ремонту та відновлення енергопостачання триває й демонструє позитивну динаміку.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 29 листопада, в Україні діятимуть графіки відключення світла в обсязі від 0,5 до 2,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Прем'єр Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред