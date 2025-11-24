Відключення світла: експерт відповів, коли очікувати покращення ситуації

Щоб відновити енергосистему України, потрібно щонайменше 6-7 тижнів без нових атак РФ.

Відключення світла в Україні / Колаж6 Главред, фото: УНІАН, ua.deposiphotos.com

Енергетична система України поступово відновлюється після масованих атак російських окупантів. Вже цього тижня очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це у понеділок, 24 листопада, а брифінгу в Медіа Центр Україна повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Наразі енергетична система в стадії відновлення після атак. Цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання. Вже виведені на повну потужність атомні станції, продовжується відновлення високовольтних мереж. Процес відновлення енергопостачання та енергосистеми триває", - сказав він.

Також Харченко наголосив, що фортифікаційний захист енергооб’єктів та інші заходи підготовки до опалювального сезону демонструють ефективність.

Водночас він зазначив, що для відновлення енергосистеми країна потребує щонайменше 6-7 тижнів без нових атак, що наразі виглядає малоймовірним.

Ситуація в енергосистемі України - думка експерта

Експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончарв інтерв'ю Главреду заявив про те, що для відновлення пошкодженої РФ енергетичної інфраструктури України необхідно набагато більше часу.

"Ситуація справді драматична, але водночас були зроблені запаси обладнання та опрацьовані алгоритми відновлення. Однак зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше. Встановлення додаткових генерувальних потужностей на теплових електростанціях або ГЕС - це, звісно, не тижні й не місяці: такі роботи часто вимірюються роками", - наголосив він.

Як писав Главред, українська енергосистема перебуває у критичному стані, і найближчі місяці можуть принести різні варіанти розвитку подій - від помірних відключень до масштабних обмежень. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть скоротитися графіки відключень електроенергії. Вона зазначила, що міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, електроенергію в Україні не завжди вдається доставити до споживачів через удари РФ по лініях передач і трансформаторах. Міненерго повідомляє, що пропускної спроможності мереж недостатньо для постачання в регіони з дефіцитом, тому застосовують погодинні відключення.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

