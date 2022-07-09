УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - Тука

9 липня 2022, 11:58

Тука акцентує увагу на тому, що точно знати він цього не може.

українські військові, ЗСУ, Тука
Тука спрогнозував, коли закінчиться війна / Генштаб ЗСУ, Главред

Українцям не потрібно готуватися до затяжної війни. Війна може тривати максимум кілька років. Про це Главреду заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він вважає, що процес звільнення українських територій від російських окупантів триватиме до 5 років. Але Тука акцентує увагу на тому, що точно знати він цього не може.

"Об'єктивних даних для того, щоб робити якісь тимчасові прогнози у мене немає. Відверто скажу - мені невідоме існування такої професійної людини, яка б мала об'єктивні підстави для того, щоб робити якісь прогнози. Мої оцінки виключно на рівні емоційного сприйняття. Отже, якщо спиратися на мої емоції, то цей процес звільнення окупованих територій може тривати від 3 до 5 років", - сказав Георгій Тука.

читайте такожЯк знищити Кримський міст: Тука пояснив, з чого ЗСУ варто почати руйнування естакади

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

Інші новини:

війна в Україні Георгій Тука російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:36

Путіну відзвітували про втрати армії РФ в Україні: двохсотих вже більше півсотні тисяч - ЗМІ

13:19

"Пора прокинутися від пропаганди": популярний в Росії співак заступився за Україну

13:13

Путін раптово "прозрів": він визнав вплив санкцій на РФ і відчитав чиновників "за байдужість"Відео

13:00

Гороскоп на завтра 10 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - втрати, Рибам - знак вищих силВідео

12:59

Як адаптуватися до життя під час війни: прості поради психологаВідео

Реклама
12:59

"Іншого сценарію немає": експерт розповів, чого чекати від РФ після можливого захоплення ДонбасуВідео

12:29

Чорнобаївка-26: біля Херсона палають і детонують склади боєприпасів окупантівВідео

12:09

Українець помер, побачивши загиблого на війні сина: деталі трагедії на ВолиніВідео

12:00

З глузду з'їхати: вагітна Тодоренко розкрила таємницю майбутньої дитини

11:58

В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - ТукаВідео

11:55

Кого не пустять у відпустку в Україні через війну – перелік сферВідео

11:37

Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецептВідео

11:22

"Це найстрашніше": дитячий психолог розповіла, як допомогти дитині пережити війнуВідео

11:11

Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині ХарківщиниВідео

10:26

"Друга армія світу не змогла впоратися з Україною": Гіркін визнав провал РосіїВідео

10:20

"Бункерний дід забирає найкращих": під Донецьком загинув майстер спорту і товариш БеленюкаВідео

10:19

Гороскоп на сьогодні, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

09:57

Окупант хотів "зрівняти з землею" українців, але помер у річницю свого весілля

09:51

Місячний календар на серпень 2022: дні великої удачі і небезпеки

09:37

Окупанти пішли в наступ і нарвалися на ЗСУ: була знищена ціла танкова рота армії РФВідео

Реклама
09:15

Арестович пояснив, чому окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти УкраїниВідео

09:01

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію УкраїниВідео

08:40

Потрібно просто дати Україні більше необхідної зброїПогляд

08:34

194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

08:07

РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISWВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

07:17

Ракетний удар по Миколаєву: відбулися вибухи, над містом димВідео

06:21

Чого чекати після відставки Джонсона: важливі наслідкиПогляд

06:00

Росія почне стирати Бахмут та Слов'янськ так само, як Алеппо - інтерв'ю з Георгієм ТукоюВідео

05:39

Робота у Польщі 2022 для українців: які потрібні документи і скільки платять

05:30

Чистить організм, зміцнює судини: в чому надзвичайна користь сливи та підступна небезпека

05:01

Жіночий гороскоп на тиждень 11-17 липня: Дівам - плітки, Терезам - тривожні сни, Козерогам - удачаВідео

04:30

Пекельна спека повертається: синоптик попередив українців і назвав датуВідео

04:02

Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ

03:45

"Лютий треш": перетягнута корсетом Королева заспівала з сином, поки Тарзан ледве рухав ногамиВідео

03:10

Військовий експерт пояснив, чому російська армія поміняла техніку ракетних ударів

02:40

Налетять проливні дощі і вдарить холод: синоптики анонсували погодні аномалії в УкраїніВідео

02:05

Персик чи нектарин: у чому користь фруктів та чому їх не можна їсти людям з хворим шлунком

02:00

59-річна Демі Мур шокувала фанатів знімками в купальнику

01:35

Помідори достигнуть за кілька днів: як прискорити дозрівання томатів на грядціВідео

Реклама
01:22

Бред Пітт розповів, що страждає надзвичайно рідкісною хворобою

00:51

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:28

Таємне побачення: Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі

08 липня, п'ятниця
23:54

Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

23:48

Віталій Козловський розповів, як на 9 травня виступав у Москві

23:23

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУВідео

23:22

У Собчак розгледіли пристойний вагітний живіт

23:03

Десантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

23:03

Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

22:53

Російський музичний критик назвав російську співачку, яка назавжди покинула РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти