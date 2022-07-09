В Україні не буде затяжної війни: ЗСУ повністю звільнять території максимум за 5 років - Тука

Тука спрогнозував, коли закінчиться війна / Генштаб ЗСУ, Главред

Українцям не потрібно готуватися до затяжної війни. Війна може тривати максимум кілька років. Про це Главреду заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Він вважає, що процес звільнення українських територій від російських окупантів триватиме до 5 років. Але Тука акцентує увагу на тому, що точно знати він цього не може.

"Об'єктивних даних для того, щоб робити якісь тимчасові прогнози у мене немає. Відверто скажу - мені невідоме існування такої професійної людини, яка б мала об'єктивні підстави для того, щоб робити якісь прогнози. Мої оцінки виключно на рівні емоційного сприйняття. Отже, якщо спиратися на мої емоції, то цей процес звільнення окупованих територій може тривати від 3 до 5 років", - сказав Георгій Тука.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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