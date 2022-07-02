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План Путіна - затягнути бої на сході України, він побоюється зближення Києва з ЄС і НАТО – Расмуссен

2 липня 2022, 11:33

Москва спеціалізується на затяжних конфліктах, про що свідчать приклади Південної Осетії, Криму, Донбасу та Придністров'я, сказав Андерс Фог Расмуссен.

Путін Расмуссен
Путін не може здобути повну перемогу над Україною, тому максимально затягуватиме війну - Расмуссен / Колаж УНІАН, Reuters

Найбільший ризик для України - це затяжна війна з Росією. Приклади Південної Осетії, Криму, Донбасу і Придністров'я свідчать про те, що росіяни спеціалізуються на таких конфліктах. Глава Кремля Володимир Путін вважає, що поки на сході української держави буде тліючий або заморожений конфлікт, країна не зможе зробити крок вперед до НАТО і Євросоюзу. Путін не може здобути повноцінну перемогу, тому намагатиметься максимально затягнути ситуацію і уповільнити післявоєнну відбудову держави. Про це заявив колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен.

"Перш за все, я вважаю, що наразі найбільший ризик - це тривалий конфлікт. Росіяни - майстри затяжних конфліктів. Ви тільки подивіться на Грузію - у Південній Осетії це триває з 2008 року, у Криму - з 2014-го на Донбасі теж. У Молдові, у Придністров'ї вони вже десятиліттями. Тому вони фахівці в цьому", - розповів він у інтерв'ю РБК-Україна.

читайте такожПутін має намір захопити більшу частину України: США бачать важкий конфлікт найвірогіднішим сценаріємЗа його словами, якщо військові дії на сході України затягнуться, післявоєнна відбудова країни ускладниться. Путіну не вдасться досягти поставлених цілей, тому його завдання – максимальне затягування конфлікту.

"Тому я думаю, що наразі найбільший ризик у тому, що його мета (Путіна) - це затягування конфлікту. Він не може здобути повну перемогу. Але з іншого боку, він просто намагатиметься тягнути це нескінченно", - підкреслив Андерс Фог Расмуссен.

Плани Росії щодо захоплення України

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що РФ має в своєму розпорядженні 120-денний план щодо захоплення України. Подальші дії країни-агресора залежать від розвитку ситуації на фронті. Унаслідок невдач Москва змушена міняти завдання кожні 30 днів. Втім, Росія як і раніше, прагне до повної окупації української держави. Є ризик перекидання на фронт ще 40 російських батальйонних тактичних груп.

Заступник глави Пентагону Колін Кал заявляв, що Путін має намір захопити всю Україну. Однак, як вважає американський військовий чиновник, плани Кремля реалізовані не будуть. Загарбники, ймовірно, зможуть досягти лише часткових успіхів.

У Центрі національного спротиву заявляли, що РФ на окупованих територіях України стикається з тотальним опором російській окупації з боку місцевих жителів. У ситуації, що склалася, Москва не може здійснити анексію українських земель, і змушена переносити проведення своїх, мовляв, "референдумів".

Дивіться відео Главред - Зеленський заявив, що Україна повинна перемогти Росію на полі бою

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