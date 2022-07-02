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Путін тиснутиме на Лукашенка і ОДКБ, вимагатиме війська або техніку для захоплення України – Жданов

2 липня 2022, 12:26

Військова техніка на складах Росії виявилася металобрухтом – Москва не може скористатися цими величезними запасами, вважає Олег Жданов.

Лукашенко Путін
Путін гнатиме Лукашенка на війну проти України - Жданов / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін міг вже дотиснути самозваного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб Білорусь все ж таки вступила на повноцінному рівні у війну Росії проти України. Однак наразі незрозуміло, коли конкретно Лукашенко піде на такий крок. На наступній зустрічі Союзної держави або ОДКБ Путін чинитиме тиск на всіх. Російська військова техніка виявилася металобрухтом - окупанти не можуть нею користуватися. Тому Путін вимагатиме або техніку, або війська від пострадянських держав, щоб спробувати захопити Україну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що є інформація, згідно з якою Путін вже дотиснув Лукашенка, щоб Білорусь безпосередньо вступила у війну РФ проти України. Але коли глава РБ на це зважиться поки що незрозуміло. Раніше він неодноразово давав обіцянки підключити свої війська до збройної конфронтації, але безрезультатно для Кремля.

читайте такожЯкщо Лукашенко нападе на Україну, під загрозою опиняться чотири регіони – Золотарьов"Є неофіційна інформація, що Путін дотиснув Лукашенка, і той пообіцяв (вступити у війну). Однак ми не знаємо термінів - коли він пообіцяв це зробити. Втім, Лукашенко вже якось обіцяв вступити у війну – 21 березня, проте він так цього і не зробив", - сказав Жданов.

Згідно з прогнозом експерта, вже на наступній зустрічі Союзної держави або Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Путін чинитиме тиск на всіх. Російська військова техніка виявилася металобрухтом, який не підходить для війни. Тому Путін вимагатиме від Білорусі та інших пострадянських держав, щоб йому надали або техніку, або війська. Мета - захоплення України з подальшою її інтеграцією до так званої "Союзної держави".

"Я вважаю, на наступній зустрічі Союзної держави або ОДКБ Путін тиснутиме на всіх. Йому потрібні озброєння, тому що те, що у нього зберігається, виявилося чистим металобрухтом, і він не може скористатися цими величезними запасами. Він тиснутиме, щоб вони, як мінімум, надали озброєння або, як максимум, дали війська для війни з Україною – для того, щоб захопити Україну і теж її примусити увійти до складу Союзної держави. Тому він формуватиме нову юридичну особу на карті Євразії. Ну, і він тиснутиме на Лукашенка, щоб він підтвердив всі ці обіцянки вступити в бій", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться повну версію інтерв'ю Олега Жданова Главреду

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача, на якій влада обговорювала ризики військового вторгнення Білорусі на територію України. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох регіонах.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати удару по Києву з території своєї держави. Мовляв, він зважиться на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з білоруською республікою та, мовляв, "цілитимуться" в Мозирський нафтопереробний завод. Глава РБ каже, що Білорусь "не збирається" воювати з Україною, але визнає проведення підготовки своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук також сказав, що Мінськ нібито не планує воювати з Києвом. Формування нового військового оперативного командування на українському напрямку він назвав "розвитком держави".

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Олег Жданов війна Росії та України
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