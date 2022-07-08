Росіяни вербують у в'язницях зеків на війну з Україною - Геращенко/ УНІАН та INM2855 / Flickr.com

Країна-агресор, Російська Федерація, серед ув'язнених російських в'язниць вербує людей на війну в Україні. Про це заявив радник керівника українського МВС Дениса монастирського Антон Геращенко.

"Нову армію Путіна збираються вербувати серед 400 тисяч російських ув'язнених. Армія вбивць, мародерів і ґвалтівників тепер буде ще й армією ув'язнених злочинців", ‒ сказав він.

Як кажуть російські журналісти, за Росію воюють чеченці, який відпустили з місць ув'язнення. Як мінімум 101 людина з 953, які добровільно вирушили з Чечні воювати в Україну у складі російської армії, мають кримінальне минуле або сьогодення.

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Нагадаємо, ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. В результаті пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

9 травня в російському місті Череповець спалили черговий військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну

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