Арестович пояснив, чому окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти України / скріншот

Російські окупанти взяли "оперативну паузу" у війні проти України. Незважаючи на відповідні заяви, ворог продовжує наступ і штурм, але дійсно потребує трохи більшого часу.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE заявив, що окупантам зараз знадобиться набагато більше часу.

Радник глави офісу Президента зазначив, що" Оперативна пауза " сталася з двох причин.

Йдеться про необхідність ворогом добудувати систему управління тиловими запасами. Також у окупантів є необхідність перегрупувати свої війська і відновитися після важких боїв за той же Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Крім того, російські бійці промацують українську оборону, а не рвуться в бій.

читайте такожРосія оголосила "оперативну паузу" в боях в УкраїніСлід розуміти, що тактичні дії російські загарбники продовжують вести. Але, підкреслив Олексій Арестович, ЗСУ вдалося окупантів неабияк просадити. Зокрема, в тій зоні, де російські бійці планували йти в наступ.

Друга причина - успішна робота українських військових. Вони не тільки активно знищують склади з ворожими боєприпасами, а й б'ють по російським бійцям на тимчасово окупованих територіях. І допомагає в цьому, звичайно, зброя із Заходу.

Раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

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