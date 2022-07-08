Вогонь по центрах управління і складах: в ОП розповіли про перелом у війні з РФ

За тиждень вдалося знищити 16 позицій з казармами і складами РФ.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що в війні Росії проти України починається певний переломний момент.
Він підкреслив, що українські сили почали завдавати ударів по російських тилах. Про це він сказав в інтерв'ю Каналу 24.
Співрозмовник нагадав про те, що тільки за останній тиждень вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами і складами боєприпасів. Крім того, противник змушений брати оперативні паузи через втрати.
Радник глави ОП підкреслив: "Тому певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами".
Пододяк додав, що більш відчутним цей переломний момент стане з отриманням ще більшої кількості західних озброєнь.
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Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що найбільш прийнятним для РФ сценарієм закінчення війни є добровільний вихід окупантів з території України.
Міністр оборони не виключив, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ЗСУ вийдуть на позиції до 24 лютого поточного року, а далі можливі переговори щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму.
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