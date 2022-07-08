Вогонь по центрах управління і складах: в ОП розповіли про перелом у війні з РФ

В ОП розповіли про переломний момент у війні / Фото УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що в війні Росії проти України починається певний переломний момент.

Він підкреслив, що українські сили почали завдавати ударів по російських тилах. Про це він сказав в інтерв'ю Каналу 24.

Співрозмовник нагадав про те, що тільки за останній тиждень вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами і складами боєприпасів. Крім того, противник змушений брати оперативні паузи через втрати.

Радник глави ОП підкреслив: "Тому певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами".

Пододяк додав, що більш відчутним цей переломний момент стане з отриманням ще більшої кількості західних озброєнь.

читайте такожШтурм РФ захлинувся: на Донбасі ЗСУ " покришили" окупантів, у ворога втрати

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що найбільш прийнятним для РФ сценарієм закінчення війни є добровільний вихід окупантів з території України.

Міністр оборони не виключив, що він буде розбитий на кілька ланцюжків. Спочатку ЗСУ вийдуть на позиції до 24 лютого поточного року, а далі можливі переговори щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму.

Читайте ще: