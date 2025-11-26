Рус
Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

Руслан Іваненко
26 листопада 2025, 21:05
Комунальні служби відновлюють водопостачання та тепло після чергових ударів, але графіки постійно змінюються через ушкодження мереж.
Блекаут, Світло, Шахед
Російські удари по енергетиці продовжуються кожні кілька днів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Харків та область без світла, води та тепла після ударів
  • Близько 100 тисяч людей залишилися без опалення, ремонти тривають
  • Росіяни атакують енергетику щохвилини та безпілотниками по області

Харків та область знову зіткнулися з перебоями в електропостачанні після чергових російських ударів. Частина міста залишалася без води та опалення, а графіки подачі комунальних послуг постійно змінюються через ушкодження мереж і перепідключення.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу розповіла про відновлення у місті та причини нестабільності. Вона зазначила, що останні атаки створили нові проблеми, а найближчі дні можуть принести додаткові виклики.

"Ситуація з подачею і напругою буквально змінюється щопівгодини", – повідомила Анна Черненко.

За її словами, більшу частину міста підключили до водопостачання вже після полудня, проте стабільної картини поки немає. Через попередні удари приблизно 100 тисяч харків’ян лишилися без опалення, а цифри постійно змінюються, оскільки ремонтні бригади працюють на мережах без перерви.

Робота аварійних служб

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав: "Ворог фактично кожні три дні обстрілює нашу енергетику". Він підкреслив, що аварійні служби працюють майже цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію та відновити подачу тепла.

Протягом доби удари фіксувалися не лише по Харкову, а й по області. Росіяни застосовували ударні безпілотники та FPV-дрони, атакуючи кілька напрямків. Через це ремонтні бригади змушені одночасно ліквідовувати наслідки обстрілів та готуватися до можливих нових ударів.

Деталі робіт не розголошують з міркувань енергетичної безпеки та захисту працівників, які працюють 24/7.

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою
Шахед / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських атак – експертна думка

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов звертає увагу на те, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, головним чином проти цивільного населення та критичної енергетичної інфраструктури України.

"Армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити тиск на українське суспільство в розпал холодного сезону", – підкреслює Селезньов.

Експерт зауважує, що, попри накопичений досвід переживання попередніх воєнних зим, кожна нова атака становить додаткову загрозу для стабільної роботи енергосистеми. "Росія й надалі використовуватиме удари по інфраструктурі як ключовий інструмент шантажу та дестабілізації", – резюмує Селезньов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, РФ найближчими днями може обстріляти Україну крилатими ракетами. Про це повідомляють моніторингові канали. Нині є висока загроза застосування крилатих ракет Х-22 та Х-32. Вони можуть бути запущені з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

Нагадаємо, що увечері 25 листопада у Запоріжжі через загрозу ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Крім того, ввечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Про серію потужних вибухів у місті повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

війна в Україні новини Харкова новини України відключення світла
