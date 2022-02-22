"Скажу про реалії та майбутнє": Зеленський підколов Путіна, який застяг в минулому

Зеленський підколів застряглого в минулому Путіна / колаж Главред

Президент України Володимир Зеленський підколов свого російського опонента Володимира Путіна з приводу його любові вимовляти довгі промови на історичну тему.

Свою промову український президент почав натякаючи на виступ Путіна, який 21 лютого ввечері понад годину нав'язував своє бачення історії СРСР і України, після чого підписав укази про визнання ОРДЛО.

"Великий народ великої країни, у нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії, так що я не буду говорити про минуле, скажу про реалії і майбутнє", - звернувся Зеленський до українців.

Дії російської влади український президент кваліфікував як "порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", додавши, що "вся відповідальність за наслідки у зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії".

читайте такожБайден поспілкувався із Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшлосяЗа словами Зеленського, визнання незалежності ОРДЛО може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей і ігнорування рішень в рамках "Нормандії".

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії. Російське телебачення також показало його звернення до росіян, в якому Путін понад годину міркував про історію СРСР в цілому і Україну зокрема.

Вступ України до НАТО Путін назвав прямою загрозою безпеці Росії.

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