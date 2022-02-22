Байден поспілкувався з Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшла мова

Джо Байден поспілкувався з лідерами трьох країн / Reuters

Президент США Джо Байден провів телефонні розмови з лідерами трьох країн - з президентами України і Франції Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден у бесіді Зеленським підтвердив прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України, а також рішуче засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання " ЛДНР". Він поінформував Зеленського про відповідні заходи Сполучених Штатів, включаючи наш план щодо введення санкцій.

У той же час Байден підкреслив, що США швидко і рішуче відреагують на подальшу агресію Росії проти України, діючи в тісному контакті зі своїми союзниками і партнерами.

При цьому американський лідер з Макроном і Олафом обговорив триваючу ескалацію конфлікту Росії проти України. Лідери трьох країн рішуче засудили рішення Путіна визнати "ЛДНР".

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Також вони обговорили, як США, Франція і Німеччина будуть продовжувати координувати свої дії за наступними кроками.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що " вважаю за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" та "ЛНР". Прошу Федеральні Збори РФ підтримати це рішення, а також ратифікувати Угоди про дружбу і взаємодопомогу з цими республіками".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

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